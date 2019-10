13 października odbędą się wybory parlamentarne. Będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.

Wybory parlamentarne 2019. Kiedy otwarte są lokale?

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 07:00 do godziny 21:00.

W październikowych wyborach parlamentarnych liczba okręgów wyborczych do Sejmu wynosi 41. Senatorowie są natomiast wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Zgodnie z prawem kandydatem do Sejmu może być obywatel Polski, który w dniu wyborów kończy 21 lat. Kandydatem do Senatu może być obywatel Polski, który ukończył 30 lat. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu.

Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować?

Aby zagłosować w wyborach parlamentarnych 2019, musimy przyjść do naszego lokalu wyborczego z dokumentem ze zdjęciem, np. dowodem osobistym lub paszportem. Obwodowa komisja wyborcza sprawdzi, czy jesteśmy upoważnieni do głosowania w tym obwodzie lub dopisze nas do spisu wyborców, jeżeli pokażemy zaświadczenie o prawie do głosowania.





Po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymujemy dwie karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu.

W wyborach do Sejmu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

Przyczyną nieważności głosu, jest:

· oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku "x" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

· nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce,

· postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.