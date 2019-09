"We wtorek na komisji sprawiedliwości odbył się bezpardonowy atak na Rzecznika Praw Obywatelskich. To sytuacja bez precedensu. Platforma składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa znieważania konstytucyjnego organu" - poinformowała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO-KO). Jej ugrupowanie złoży też dwa wnioski do komisji etyki poselskiej.

REKLAMA