Okręgowa Komisja Wyborcza w Koszalinie wnioskuje o pozostawienie bez dalszego biegu protestu Komitetu Wyborczego PiS w sprawie wyborów do Senatu. Podobne stanowisko ws. innego okręgu zajęła też Państwowa Komisja Wyborcza.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

W przesłanym do Sądu Najwyższego piśmie przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie wnosi o pozostawienie protestu wyborczego wniesionego przez pełnomocnika wyborczego KW PiS bez dalszego biegu, a w konsekwencji sprzeciwia się przeprowadzeniu dowodu z oględzin kart do głosowania (sygn. I NSW 102/19).

W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazuje, że "z treści uzasadnienia protestu wynika, że wnioskodawca nie posiada jakiejkolwiek wiedzy, ani tym bardziej nie wskazał jakichkolwiek dowodów na okoliczności wskazane w zarzucie".

Ocenia również, że "wnoszący protest nie wskazał jakiegokolwiek dowodu uprawdopodabniającego, że jego twierdzenia są słuszne. Nie podał on nawet początku takiego dowodu", a także "nie przedłożył żadnych konkretnych dowodów, z których miałoby wynikać, że faktycznie w sposób wadliwy zakwalifikowano jako głosy nieważne głosy ważne".

Przewodniczący OKW zwraca uwagę, że "wnioski dowodowe zawarte w proteście zmierzają tak naprawdę do zweryfikowania tezy wnioskodawcy o fałszerstwach na kartach do głosowania, która to teza jest oparta na niepotwierdzonych i (...) nieprawdziwych przesłankach."

W ocenie Przewodniczącego OKW w Koszalinie "protest wyborczy nie spełnia (...) warunków uzasadniających merytoryczne jego rozpoznanie".

Dziś po południu opinię ws. protestu wyborczego PiS na wniosek Sądu Najwyższego ma podjąć Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach.

Jak dotąd do Sądu Najwyższego trafiło już 180 protestów wyborczych. Tylko dziś zarejestrowano ich 68.