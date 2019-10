Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje swoje obietnice w dużej części za pieniądze samorządów – powiedział w piątek w Gdańsku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaapelował o rekompensaty pieniężne dla samorządów.

Rafał Trzaskowski / Jan Dzban / PAP

Trzaskowski wystąpił na konferencji prasowej pt. "Jak rząd niszczy wspólnoty lokalne" wraz z prezydentami Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz oraz Sopotu Jackiem Karnowskim.



Wszystkie zmiany w PIT samą Warszawę będą kosztowały 810 milionów złotych rocznie. Jeśli dodamy do tego kwestie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, większe "janosikowe", koszty związane z edukacją - w przypadku Warszawy wynoszą one 450 milionów złotych więcej - to okazuje się, że 1,5 miliarda zł mają wynosić mniej wpływy roczne do budżetu miasta stołecznego miasta Warszawy - podkreślił Trzaskowski.



Jego zdaniem, takie są "skutki przerzucania kosztów obietnic wyborczych na barki samorządów i nietrafionych reform, takich jak reforma edukacyjna".

Trzaskowski ocenił, że w tej sytuacji mogą być opóźnione niektóre inwestycje lub trzeba będzie z nich zrezygnować. Według niego dojdzie do zamrożenia lub ograniczenia wydatków na takie dziedziny życia, jak kultura czy sport.



Do tego próbuje doprowadzić rząd, aby za wszystkie obietnice wyborcze zapłacili mieszkańcy mniejszych, średnich i większych miast. Zwracamy się do rządzących, aby przewidzieli rekompensatę dla samorządów albo po prostu przystąpić do wspólnego realizowania niektórych z najbardziej kluczowych inwestycji - apelował prezydent stolicy.

"Mamy bardzo ciężką sytuację w 1600 gminach w Polsce"

Jacek Karnowski uważa, że rząd PiS chce zlikwidować zasadę subsydiarności i pomocniczości. Czyli odebrać środki finansowe wspólnotom lokalnym, żeby potem łaskawie rozdawać nasze pieniądze - mieszkańców Sopotu, Warszawy, Pucka czy Gdańska - w sposób uznaniowy, budując państwo partyjne - mówił prezydent Sopotu. Jego zdaniem, nadmierne obciążanie wydatkami samorządów prowadzi do zahamowania ich rozwoju.



Przytoczył dane Związku Miast Polskich, z których wynika, że 865 gmin nie ma dziś nadwyżki budżetowej. Następne ponad 700 gmin nie jest w stanie mieć większej nadwyżki niż milion złotych. To znaczy, że nie mogą zaciągnąć żadnego kredytu np. na zrealizowanie środków unijnych. Czyli mamy bardzo ciężką sytuację w 1600 gminach w Polsce - to jest naprawdę skala olbrzymia - ocenił Karnowski.



To wszystko ma polegać na tym, żeby wspólnoty lokalne, mieszkańcy nie mogli decydować o tym, na co wydadzą swoje pieniądze - tylko będzie decydowała Warszawa, na Nowogrodzkiej. Trzeba się zastanowić, czy chcemy wybrać władzę centralistyczną, państwa partyjnego, czy władzę samorządową, wspierającą wspólnotę lokalną - podkreślił.



Aleksandra Dulkiewicz mówiła o budownictwie mieszkaniowym. "W Gdańsku od 2014 r. pozyskaliśmy w różny sposób 1138 mieszkań. Program na kolejne pięć lat to 1200 nowych mieszkań" - zauważyła.



A co na to rząd? Rząd ogłosił hucznie Mieszkanie Plus. Bardzo dobry program - nie ukrywam, że nawet u nas zastanawialiśmy się, czy nie podjąć współpracy w tym zakresie. I ile w ramach całej Rzeczpospolitej Polskiej, 38-milionowego państwa, udało się wybudować mieszkań w ramach Mieszkanie Plus? 867 - to nie są dane wymyślone przeze mnie, to jest zrzut ze strony internetowej tego programu - podkreśliła Dulkiewicz.

Jak zaznaczyła, wynika z tego, iż miasto Gdańsk z o wiele mniejszym budżetem jest w stanie "wybudować więcej mieszkań niż w całej Rzeczpospolitej za rządów Prawa i Sprawiedliwości"



