"Jeżeli prawdziwa jest teza, że PiS rządzi dlatego w naszym kraju od czterech lat, że lewicy nie ma w parlamencie, to ja bym to równanie pociągnął dalej" – mówił w Sosnowcu lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. "Po drugiej stronie jest teza taka: jeżeli lewica wróci do parlamentu, to PiS przestanie rządzić" – dodał.

Włodzimierz Czarzasty i Aleksander Kwaśniewski /Hanna Bardo /PAP

REKLAMA