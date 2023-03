Xi Jinping był o wiele bardziej zrelaksowany niż Władimir Putin - tak ekspertki od mowy ciała oceniają nagranie ze spotkania przywódcy Chin i prezydenta Rosji.

Xi Jinping i Władimir Putin / SERGEI KARPUHIN / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

W rozmowie z agencją Reutera Karen Leong z mieszczącej się w Singapurze firmy podkreśla, że podczas powitania Xi wyprzedził Putina o ułamek sekundy i pierwszy wyciągnął rękę. Według Leong, chiński przywódca dał tym samym do zrozumienia, że choć to on jest gościem w Moskwie, to jest stroną dominującą w tym politycznym "związku".

Podobnego zdania jest Louise Mahler, australijska ekspertka od mowy ciała i zachowań przywódców. Jak podkreśla, to Xi położył swoją dłoń na dłoni Putina - co było wyrazem dominacji. Jak zauważą Mahler, gdy obaj politycy usiedli i wymieniali się uprzejmościami, nazywając się "drogimi przyjaciółmi", Putin zgarbił się, poruszał nogą, zaciskał pięść i wbijał wzrok w podłogę. Według ekspertki, Putin próbował ukryć wzburzenie. Z kolei Xi sprawiał wrażenie spokojnego i pewnego siebie.

Także Leong zauważyła podobne tiki u Putina - mocno kontrastujące ze zrelaksowanym Xi. Widać, że to chiński przywódca jest opanowanym mężem stanu - uważa ekspertka. Jest w nim więcej powagi, nawiązuje kontakt wzrokowy, patrzy na Putina jakby był jego starszym bratem - ocenia. 70-letni Putin jest de facto starszy kilka miesięcy od Xi i jest u władzy dwa razy dłużej niż chiński przywódca.

Leong zauważyła jednak, że Xi też odczuwał presję spotkania - podczas powitania często bowiem mrugał oczami.

Po wczorajszej rozmowie z XI, Putin oświadczył, że chińska propozycja rozwiązania "kryzysu ukraińskiego" mogłaby się stać podstawą do zakończenia walk . Plan Pekinu nie wspomina o wycofaniu rosyjskich wojsk z Ukrainy.

Xi przybył do Moskwy w poniedziałek. Jego wizyta zakończyła się dzisiaj. Był pierwszym zagranicznym przywódcą, jaki spotkał się z Putinem, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz jego aresztowania za zbrodnie wojenne na Ukrainie.