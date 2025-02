"Rosja nigdy nie poruszała i nigdy nie poruszy tematu wymiany swojego terytorium" - powiedział Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla skomentował w ten sposób słowa Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy stwierdził, że w ewentualnych rozmowach pokojowych gotów jest zaproponować Rosji wymianę terytoriów.

Dmitrij Pieskow i Władimir Putin / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Zełenski oświadczył w wywiadzie dla brytyjskiego "Guardiana", że w ewentualnych rozmowach pokojowych gotów jest zaproponować Rosji wymianę terytoriów i zwrócić jej część obwodu kurskiego, który kontrolowany jest przez armię jego kraju.

Wymienimy jedno terytorium na drugie - powiedział.

Dodał, że jeszcze nie wie, o którą część okupowanych przez Rosję ukraińskich ziem poprosić w zamian.

Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale wszystkie nasze terytoria są ważne, nie ma priorytetów - podkreślił ukraiński prezydent.

Pieskow: To niemożliwe

Do jego słów odniósł się rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow jasno skrytykował propozycję Zełenskiego.

To niemożliwe. Rosja nigdy nie poruszała i nigdy nie poruszy tematu wymiany swojego terytorium - przekazał Dmitrij Pieskow.

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 r. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.