Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w mieście Oczaków w obwodzie mikołajowskim (zdjęcie ilustracyjne) / Alena Solomonova / PAP

Departament Stanu ostrzegł Gruzję, że nie warto w tej chwili pogłębiać współpracy z Rosją i nie wykluczył "dodatkowych działań" w zależności od rozwoju sytuacji wokół wznowienia bezpośrednich połączeń lotniczych między tymi dwoma krajami.

Jeśli będą bezpośrednie loty między Rosją a Gruzją, będzie to budzić coraz większy niepokój nie tylko ze strony USA i innych krajów zachodnich, ale także firm, które mogą pracować na gruzińskich lotniskach - zaznaczył Vedant Patel zastępca rzecznika Departamentu Stanu.

Wojna Rosji z Ukrainą kiedyś się skończy. I jedno jest pewne: nie zakończy się ona zwycięstwem imperializmu Putina - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz na inauguracji szczytu Rady Europy w Reykjaviku. Ze stolicy Islandii wysyłany jest sygnał, że Europa stoi po stronie Ukrainy - podkreśla portal dziennika "Bild".

Potrzebujemy jednak więcej: myśliwców, bez których żaden system obrony powietrznej nie będzie doskonały i jestem przekonany, że do tego dojdziemy. Naszym priorytetem powinno być 100 procent. Agresorowi powinniśmy dać zero procent - oświadczył Zełenski w wystąpieniu online.

Szef państwa podziękował Radzie Europy za decyzje w sprawie rejestru szkód wyrządzonych Ukrainie przez rosyjską agresję. Ponownie zaapelował też do wspólnoty międzynarodowej o powołanie specjalnego trybunału do sądzenia Rosji za zbrodnię agresji.

Prezydent poinformował, że w wyniku wtorkowego ataku nikt nie zginął, a to, że wszystkie rakiety zostały zniszczone, nazwał "historycznym wynikiem".

Rosja bardzo stara się poprawić swoją zdolność do zabijania. My staramy się poprawić obronę naszych ludzi. Dziękuję wszystkim krajom i przywódcom, którzy pomagają nam w poprawianiu naszej obrony powietrznej. Wszyscy razem pokazujemy, co oznaczają nasze 100 procent, co znaczy siła wolnego świata - powiedział Zełenski.

Prezydent wskazał, że jeszcze rok temu Ukraina "nie mogła strącać większości rosyjskich rakiet, szczególnie balistycznych". Wyjaśnił, że udało się to zmienić dzięki jedności wspólnoty międzynarodowej. My razem, w jedności, jesteśmy w stanie załatwić jakąkolwiek sprawę na 100 procent, gdy naszym celem jest obrona naszego narodu i naszej Europy - podkreślił.

Potrzebujemy silniejszej obrony przed atakami rakietowymi Rosji oraz samolotów, które wzmocnią możliwości odpierania przeciwnika - oświadczył na 4. Szczycie Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy w Reykjaviku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Szef państwa zaapelował do uczestników spotkania o jedność na rzecz pomocy jego państwu. Przypomniał, że podczas ataku rakietowego we wtorek w nocy obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła 100 proc. rakiet odpalonych przez Rosję.

Zełenski "podkreślił, że pomogły w tym systemy obrony powietrznej, przekazane władzom w Kijowie przez państwa zachodnie".



Państwa członkowskie Rady Europy muszą wysłać jasny komunikat, że będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne, ale muszą też wyciągnąć wnioski z tej wojny i przygotować się do konfrontacji z innymi zagrożeniami, jak nielegalna imigracja - przekonywał brytyjski premier Rishi Sunak.