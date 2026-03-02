Ukraińskie drony zaatakowały rosyjski terminal naftowy Szescharis w czarnomorskim porcie Noworosyjsk – poinformował w poniedziałek urzędnik ukraińskiej służby bezpieczeństwa (SBU). To nie wszystkie udane uderzenia Ukraińców.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.

Agencja Reutera napisała w poniedziałkowe przedpołudnie, powołując się na SBU, że Ukraińcy zaatakowali terminal naftowy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.

W serwisach społecznościowych udostępniono krótkie nagranie potężnego wybuchu, który miano zarejestrować w porcie.

Terminal Szescharis to jeden z najważniejszych obiektów infrastruktury przeładunkowej ropy naftowej w południowej Rosji, obsługujący znaczną część eksportu surowca.

Cytowany przez Reutersa urzędnik wskazał również, że ukraińskie drony, atakując Noworosyjsk, wzięły za cel także rosyjski okręt wojenny i system obrony powietrznej.

Kyiv Post informuje, że udało się trafić wspomniany okręt, radarowy system naprowadzania dla systemu S-300, system obrony powietrznej Pancyr oraz sześć z siedmiu stanowisk przeładunkowych ropy.

Ponadto nagranie opublikowane przez serwis Nexta sugeruje, że rosyjska rakieta przeciwlotnicza uderzyła w budynek mieszkalny w Noworosyjsku.

Lokalne władze w Rosji przekazały, że pożar, który wybuchł w terminalu, został ugaszony.

Zełenski o rozmowach pokojowych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaplanowana na ten tydzień nowa runda trójstronnych rozmów pokojowych z Rosją, pośredniczonych przez USA, nie została odwołana mimo weekendowych ataków USA i Izraela na Iran.

Rozmowy miały odbyć się 5-6 marca w Abu Zabi, jednak z powodu trwających działań zbrojnych Ukraina rozważa zmianę lokalizacji - możliwe miejsca to Turcja lub Szwajcaria. 

Zełenski podkreślił, że choć nie można potwierdzić, czy spotkanie odbędzie się w Abu Zabi, nie zostało ono anulowane.

Zobacz również: