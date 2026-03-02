Ukraińskie drony zaatakowały rosyjski terminal naftowy Szescharis w czarnomorskim porcie Noworosyjsk – poinformował w poniedziałek urzędnik ukraińskiej służby bezpieczeństwa (SBU). To nie wszystkie udane uderzenia Ukraińców.

Atak dronów na rosyjski terminal naftowy i okręt wojenny w porcie Noworosyjsk (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Agencja Reutera napisała w poniedziałkowe przedpołudnie, powołując się na SBU, że Ukraińcy zaatakowali terminal naftowy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.

W serwisach społecznościowych udostępniono krótkie nagranie potężnego wybuchu, który miano zarejestrować w porcie.