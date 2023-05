Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy powiedział, że deputowany Jewgienij Szewczenko prowadził tajne negocjacje z Aleksandrem Łukaszenką. Rozmowy miały być prowadzone na zlecenie ukraińskich służb specjalnych.

Alaksandr Łukaszenka / Shutterstock

Budanow w programie "Inni Ludzie" powiedział, że fakt, że od dłuższego czasu "nic nie nadlatuje" z Białorusi, jest "wynikiem skomplikowanych działań" różnych sił ukraińskich. Według niego Władimir Putin stracił już nadzieję na wciągnięcie Łukaszenki w wojnę z Ukrainą.

Łukaszenko - czy go lubimy, czy nie, idiotą nie jest. A powtórzeniu się sytuacji, która miała miejsce 24 lutego 2022 r., jest pierwszym, który chce zapobiec. Właściwie nawet wtedy jego zdanie nie było brane pod uwagę. Wyciągnął jednak - jak widać - wnioski - powiedział szef wywiadu wojskowego Ukrainy.

Budanow pytany, jakimi kanałami komunikowano się z Łukaszenką, odpowiedział, że różnymi.

Użyliśmy wszystkich możliwych środków komunikacji, wszystkich możliwości, jakie mieliśmy. Wykorzystaliśmy nawet jednego deputowanego - to też prawda. Zrobiliśmy to po to, aby nie wciągnąć Białorusi do tej wojny - powiedział.

A kiedy Rosjanie uciekli, te rozmowy były konieczne, żeby zapobiec ponownym próbom najazdu lub uderzeń z Białorusi na Ukrainę. Jak pokazał czas, udało się to osiągnąć - dodał.

Pytany, czy może wymienić nazwisko osoby, która pomogła w rozmowach z Białorusią, odpowiedział, że chodzi o parlamentarzystę Jewgienija Szewczenkę. Co ciekawe, został on wyrzucony z partii "Sługa Narodu" dwa lata temu za okazywanie sympatii Łukaszence.

Korzystamy z możliwości jego komunikacji, jego powiązań. W zasadzie nigdy tak naprawdę tego nie ukrywaliśmy - podkreślił Budanow.

Kontrowersyjny polityk

Jak przypomina Ukraińska Prawda, w kwietniu 2021 roku Jewgienij Szewczenko poleciał do Mińska, aby "poznać się" z Łukaszenką. Stwierdził też, że ponad jedna trzecia Ukraińców chciałaby widzieć Łukaszenkę jako swojego prezydenta.

W maju 2021 r., kiedy samolot Ryanair został zmuszony do lądowania na Białorusi, a opozycjonista Roman Protasiewicz został zatrzymany, Szewczenko chwalił Łukaszenkę w mediach społecznościowych.

Dzień później partia Sługa Narodu podjęła decyzję o wykluczeniu go ze swoich szeregów.