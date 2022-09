Dziś Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ma poinformować Radę Bezpieczeństwa ONZ o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł świat przed możliwą „katastrofą radiacyjną”. Jego zdaniem ostatni ostrzał Rosjan i pożar na terenie elektrowni pokazał, że Moskwy „nie obchodzi, co powie MAEA”. Rosjanie wciąż nie przesyłają gazu przez gazociąg Nord Stream 1. W związku z tym, ceny gazu w Europie znowu wzrosły. Wtorek to 195 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Ukraiński policjant sprawdzający teren w Charkowie, gdzie doszło do ostrzału / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Zaporoska Elektrownia Jądrowa ma wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby bezpiecznie działać. Zostanie ona ponownie podłączona do ukraińskiej sieci elektrycznej po przywróceniu zasilania awaryjnego - twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

"Rosja jest zainteresowana jedynie utrzymywaniem najgorszej sytuacji (w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - przyp. RMF FM) przez możliwie najdłuższy czas. Można temu zapobiec jedynie poprzez wzmocnienie sankcji i oficjalne uznanie Rosji jako państwa terrorystycznego" - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosyjska spółka Gazprom twierdzi, że nie może wznowić przesyłu gazu przez Nord Stream 1 ze względu na wyciek w turbinie. Zdaniem producenta sprzętu, usterka nie stanowi powodu do zaprzestania działalności.

Kreml ostrzegł, że zemści się jeśli grupa G7 ustanowi limit ceny rosyjskiej ropy naftowej.

05:34

Przesyłanie gazu rurociągiem Nord Stream 1 nie będzie wznowione dopóki Siemens Energy nie naprawi usterek aparatury - powiedział we wtorek Reutersowi wicedyrektor rosyjskiego Gazpromu Witalij Markełow. Siemens zaprzecza jakoby Rosjanie polecili mu dokonanie napraw i twierdzi, że usterki, na które powołuje się Gazprom, można usunąć na miejscu.

05:20

Ostrzał terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oznacza, że terrorystycznego państwa nie obchodzi co MAEA będzie miała do powiedzenia ani co zdecyduje społeczność międzynarodowa - powiedział Zełenski.

Dodał, że "Rosja jest zainteresowana jedynie utrzymywaniem najgorszej sytuacji przez możliwie najdłuższy czas. Można temu zapobiec jedynie poprzez wzmocnienie sankcji i oficjalne uznanie Rosji jako państwa terrorystycznego."



05:10

Już po raz drugi z powodu rosyjskiej prowokacji Zaporoska Elektrownia Atomowa jest okrok od katastrofy radiacyjnej - oświadczył w nagraniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wezwał do ogłoszenia Rosji państwem terrorystycznym.

Zełenski podkreślił, że niebezpieczna sytuacja powstała w rezultacie odłączenia elektrowni od ukraińskiej sieci energetycznej w rezultacie rosyjskiego ostrzału, a także pożaru na terenie elektrowni.