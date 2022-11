Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że wojska rosyjskie nasiliły ataki na wschodzie Ukrainy i próbują zająć cały obwód doniecki. Do Ukrainy sprowadzono ciała kolejnych 38 żołnierzy poległych podczas wojny z Rosją. Łącznie udało się do tej pory odzyskać szczątki 663 osób służących w siłach zbrojnych. W rosyjskich transportach, które są określane jako dostawy pomocy humanitarnej dla mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, najeźdźcy przewożą setki ton amunicji. Najnowsze informacje związane z 259. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 09.11.2022 r.

Zniszczenia wojenne w mieście Archangielskie / Viacheslav Ratynskyi / PAP

05:28

Na Ukrainie, w pobliżu Bachmutu w rejonie Doniecka, zginął kanadyjski ochotnik, były żołnierz kanadyjskiej armii, farmer z Saskatchewan - podały kanadyjskie media.

Według mediów Kanadyjczyk był w oddziale 12 zagranicznych ochotników, dziewięciu z nich zginęło podczas misji w miniony weekend. Publiczny nadawca CBC podał, że rosyjskie wojska nasiliły ataki na Bachmut, gdzie pozostaje obecnie ok. 12 tys. mieszkańców, od dwóch miesięcy bez wody, elektryczności i gazu.

05:11

Wielka Brytania wysyła na Ukrainę ogrzewane namioty i zestawy do spania w ekstremalnie niskich temperaturach, aby pomóc siłom zbrojnym tego kraju w przetrwaniu mroźnej zimy - poinformował brytyjski rząd.

Ukraińskie siły zbrojne otrzymają 12 tys. zestawów, w skład których wchodzą śpiwory do spania w zimnej pogodzie i maty, a także 150 namiotów, a do połowy grudnia dostaną też 25 tys. zestawów odzieży przystosowanej do ekstremalnie zimnej pogody, składających się z ocieplanych kurtek, spodni i bardzo ciepłych butów, rękawic i skarpet.

05:01

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że wojska rosyjskie nasiliły ataki na wschodzie Ukrainy i próbują zająć cały obwód doniecki. "Nie oddamy tam nawet centymetra naszej ziemi" - zapewnił w nagraniu wideo.



Zełenski przyznał, że sytuacja na frontach jest trudna. "Na niektórych obszarach trwają zacięte walki pozycyjne. W obwodzie donieckim aktywność okupanta pozostaje na niezwykle wysokim poziomie - każdego dnia wojska rosyjskie przeprowadzają kilkadziesiąt ataków, ponosząc przy tym bardzo wysokie straty" - powiedział Zełenski.