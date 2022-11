​Wielka Brytania wysyła na Ukrainę ogrzewane namioty i zestawy do spania w ekstremalnie niskich temperaturach, aby pomóc siłom zbrojnym tego kraju w przetrwaniu mroźnej zimy - poinformował we wtorek wieczorem brytyjski rząd.

Żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy ogrzewa się w kwaterze mieszkalnej na froncie / Dmytro Smolienko / PAP

Ukraińskie siły zbrojne otrzymają 12 tys. zestawów, w skład których wchodzą śpiwory do spania w zimnej pogodzie i maty, a także 150 namiotów, a do połowy grudnia dostaną też 25 tys. zestawów odzieży przystosowanej do ekstremalnie zimnej pogody, składających się z ocieplanych kurtek, spodni i bardzo ciepłych butów, rękawic i skarpet.

Jak zaznaczono w opublikowanym komunikacie, te ostanie zestawy są niezależne od ponad 7000 zestawów odzieży na normalną zimną pogodę, które już otrzymali żołnierze przechodzący w Wielkiej Brytanii podstawowe przeszkolenie wojskowe.

Minister obrony Ben Wallace powiedział, że przekazywane wyposażenie jest dodatkiem do śmiercionośnej pomocy i pomoże Ukraińcom "skutecznie działać przez następne kilka miesięcy".

Informacja o tej pomocy została podana w przeddzień wizyty w Londynie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który będzie pierwszym zagranicznym politykiem przyjętym przez nowego premiera Rishiego Sunaka po objęciu przez niego urzędu przed dwoma tygodniami.

Przed przybyciem na Downing Street Stoltenberg odwiedzi ukraińskich żołnierzy w bazie wojskowej w Lydd w hrabstwie Kent, którzy przechodzą tam kurs w ramach brytyjskiego programu szkoleniowego. Jak poinformowano, Sunak i Stoltenberg będą dyskutować o tym, w jaki sposób najlepiej można wspierać Ukrainę w trwającej wojnie.