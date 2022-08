Białoruskie kanały informują o eksplozjach na białoruskim lotnisku wojskowym, nieopodal granicy z Ukrainą. Miesiąc temu Kijów informował, że powstaje tam rosyjska baza wojskowa. Prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski zaapelował do mieszkańców terenów okupowanych przez Rosję o informowanie o siłach wroga oraz osobach, które mu pomagają. Premier kraju Denys Szmyhal powiedział, że niektórzy zagraniczni kredytodawcy zgodzili się zawiesić spłaty zewnętrznego zadłużenia co 2024 roku, co pozwoli zaoszczędzić 6 mld dolarów. Trwa ostrzał kilku miejscowości. Najważniejsze wydarzenia ze 169. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 11.08.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Mariupol / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA 05:37 Na terenie lotniska w Ziabrauce na Białorusi, nieopodal Homela, słychać było wybuchy i zarejestrowano "rozbłyski" - informuje białoruski kanał na Telegramie Hajun. Według innych źródeł po północy w rejonie zarejestrowano około 8 wybuchów. Jak zwraca uwagę Hałun, resort obrony Białorusi w ostatnich dniach informował o prowadzeniu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej i sił powietrznych. Nie wiadomo jednak, czy jest to związane z eksplozjami w Ziabrauce. Jednocześnie na początku lipca ukraińska armia informowała, że Białorusini oddali lotnisko w Ziabrauce Rosjanom i powstaje tam baza wojskowa agresora. 05:24 Rosjanie ostrzelali o świcie Charków - poinformował mer miasta Ihor Terechow. Po godz. 4 czasu lokalnego miasto zbombardowano z czterech samolotów. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. 05:13 Wojska rosyjskie ostrzelały wczoraj miejscowości w gminach Sumy, Białopole, Krasnopilsk, Nowosłobodskaja i Chocim. Uszkodzeniu uległo kilka domów, nie było ofiar. 05:07 Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że zagraniczni kredytodawcy zgodzili się zawiesić spłaty zewnętrznego zadłużenia jego kraju do 2024 r., co pozwoli - jak powiedział - zaoszczędzić prawie 6 mld dolarów. Według premiera "fundusze te pomogą nam utrzymać stabilność makroekonomiczną, umocnić stabilność ukraińskiej gospodarki i zwiększyć siłę naszej armii". 05:00 Prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski zaapelował w środę wieczorem w nagraniu wideo do mieszkańców terenów okupowanych przez Rosję o informowanie o siłach wroga oraz osobach, które mu pomagają. Zapowiedział, że wszystkie okupowane ziemie ukraińskie zostaną wyzwolone. Jeżeli macie jakąkolwiek ważną informację o wrogu, proszę abyście informowali o tym w sposób, który jest dla was bezpieczny, nasze służby specjalne, nasze wojsko - powiedział Zełenski jak relacjonuje agencja Ukrinform.



Jeżeli wiecie o osobach, które pomagają okupantom lub usprawiedliwiają agresję, proszę abyście o tym również informowali - dodał. Adam Zygiel