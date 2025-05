W Stambule ruszyły rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Turcji dotyczące zakończenia konfliktu w Ukrainie. Agencje prasowe zwracają jednak uwagę na niski szczebel delegacji USA. Biały Dom w Turcji reprezentuje Michael Anton - przedstawiciel Departamentu Stanu do spraw planowania politycznego.

W Stambule ruszyły rozmowy w sprawie pokoju w Ukrainie / PAP

Rozmowy pokojowe w Stambule ruszyły

Nie ma dziś ważniejszego miejsca na świecie. Do Stambułu zjechali przedstawiciele państw, które biorą udział w negocjowaniu zatrzymania rozlewu krwi w Ukrainie.

Wojna, którą rozpoczęła w lutym 2022 roku Rosja, niemal każdego dnia zbiera śmiertelne żniwo. Życie tracą cywile, żołnierze, bombardowane są ukraińskie miasta. Kijów - mimo heroicznej walki z okupantem - wciąż nie może być pewny jutra.

To oni reprezentują Kijów i Moskwę

Znany jest też skład przedstawicieli państw, które od trzech lat są w stanie wojny.

Moskwa wysłała do Turcji doradcę Władimira Putina, Władimira Miedińskiego. Z kolei ukraińskie interesy reprezentuje tam minister obrony Rustem Umierow.

Do końca nie było jasne, w jakim składzie dojdzie do rozmów o pokoju. Pierwotnie mieli w nich wziąć udział prezydenci Rosji i USA, co rozbudzało nadzieję, na zwrot w osiągnięciu trwałego porozumienia.

"Amerykańscy politycy nie zamierzają już gonić po całym świecie"

Oczekiwania świata osłabły po komunikacie szefa amerykańskiej dyplomacji Marko Rubio.

Amerykańscy politycy nie zamierzają już gonić po całym świecie i uczestniczyć w spotkaniach, które nie są produktywne - zakomunikował.

Agencja AFP przekazała, że przed rozpoczęciem rozmów z delegacjami USA i Turcji strona ukraińska rozmawiała w piątek z przedstawicielami państw europejskich.

Doprecyzowano, że chodziło o doradców do spraw bezpieczeństwa rządów Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Z Ukraińcami miał też rozmawiać amerykański wysłannik do spraw Ukrainy, gen. Keith Kellogg.