Wokół Lisiczańska na wschodzie Ukrainy trwają intensywne walki. Miasto Sumy przygotowuje się do obrony przed ponownym atakiem sił rosyjskich.Cztery osoby zginęły w piątek, a siedem zostało rannych w Słowiańsku w wyniku ostrzału amunicją kasetową - powiadomił mer tego miasta w obwodzie donieckim Wadym Lach. W całym regionie obrażenia odniosło co najmniej 12 osób. Bardzo silne eksplozje dały się słyszeć w sobotę nad ranem w Mikołajowie, mieście na południu Ukrainy, nad Morzem Czarnym - poinformował mer Ołeksandr Senkewycz na Telegramie. Najważniejsze wydarzenia ze 129. dnia rosyjskiej napaści na Ukrainę mamy w naszej relacji z 02.07.2022 roku.

22:46

Rosyjskie wojsko zniszczyło i uszkodziło 407 obiektów dziedzictwa kulturowego w Ukrainie w ciągu 4 miesięcy inwazji.

22:25

"W wielu ukraińskich miastach na tyłach frontu odczuwa się teraz odprężenie, ale wojna się nie skończyła, jej brutalność wzrasta i nie można o tym zapomnieć, dlatego trzeba pomóc wojsku" - powiedział w wieczornym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Musimy pomóc wojsku, wolontariuszom, wszystkim, którzy zostali w tym czasie sami" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że trzeba też rozpowszechniać prawdę o wojnie i zbrodniach okupantów.

22:05

Byli ukraińscy jeńcy opowiedzieli amerykańskiej gazecie "The Hill" o torturach, jakie stosowano wobec nich w rosyjskiej niewoli. To m.in. bicie, rażenie prądem, golenie głowy kobietom, robienie zdjęć bez ubrań.

Były jeniec, 55-letnii Ihor Kurajan relacjonował gazecie, że podczas trwającej kilka tygodni rosyjskiej niewoli był bity i rażony prądem. Rosyjscy żołnierze - mówił - wykręcali i kaleczyli mi palce przy pomocy kombinerek i nożyc do metalu. "Inni więźniowie zostali pobici na śmierć" - dodał.

32-letnia Anżelika Todoraszko opowiedziała, że jej matka, 52-letnia Wiktoria, została schwytana przez Rosjan w lutym w związku z jej służbą w ukraińskiej armii. Kobietę przewieziono do Rosji, gdzie - jak czytamy - była rażona prądem, robiono jej zdjęcia bez ubrań, otrzymywała mało jedzenia i wody. Wiktoria słyszała krzyki innych więzionych, którzy błagali o śmierć.

Todoraszko powiedziała, że więźniowie musieli trzymać ręce nad głową przez wiele godzin. Kiedy opuszczali ręce, byli bici. Żołnierze golili głowy kobietom i dusili je. Żołnierze mieli zasłonięte twarze maskami.

21:42

407 obiektów dziedzictwa kulturowego na Ukrainie uszkodzili Rosjanie w ciągu 4 miesięcy inwazji.

21:14

W miejscowości wypoczynkowej Karolino-Buhaz w obwodzie odeskim Ukrainy dwóch mężczyzn kąpiących się w zabronionej przez wojsko strefie w Morzu Czarnym trafiło na minę, jeden z nich zginął, drugi został ranny - poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

Według informacji wojska, pomimo zakazu odwiedzania plaż, przebywała tam grupa mężczyzn.

Rzecznik odeskiej regionalnej administracji wojskowej Serhij Bratczuk zauważył, że obywatele nadal ignorują ostrzeżenia o minach i pływają w morzu, narażając się na niebezpieczeństwo.

Odwiedzanie plaż jest też zabronione w Odessie. 11 czerwca wybuch miny zabił w Odessie 50-letniego mężczyznę, który mimo zakazu przyszedł na plażę z rodziną.

Jak donosi Ukrinform, w stanie wojennym straż graniczna w Odessie zabroniła również właścicielom małych jednostek pływających wpływania do ujść rzek i jezior, które mogą być zaminowane.

21:00

Tylko 5 proc. mieszkańców okupowanego przez siły rosyjskie Mariupola w obwodzie donieckim Ukrainy ma dostęp do bieżącej wody - poinformował doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko na Telegramie.

Jak zaznaczył, dostęp do wody pitnej jest problemem numer jeden w mieście. Po prostu jest ona niedostępna, nawet niskiej jakości - oznajmił.

20:24

Widziałem setki Polaków pomagających Ukraińcom na warszawskich dworcach w marcu; dziękuję polskim przyjaciołom, braciom, siostrom - powiedział Mykyta Poturajew, szef ukraińskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.



W sobotę w Birmingham rozpoczęła się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Podczas sesji otwierającej głos zabrał szef ukraińskiej delegacji Mykyta Poturajew, który podziękował krajom pomagającym jego rodakom w obliczu rosyjskiej agresji.

20:01

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oskarżył Ukrainę o próbę ataku rakietowego. "Trzy dni temu, może trochę więcej, z terytorium Ukrainy próbowano uderzyć w obiekty wojskowe na terytorium Białorusi. Nasze systemy obrony powietrznej przechwyciły na szczęście ukraińskie rakiety" - mówił podczas przemówienia z okazji Dnia Niepodległości.

19:30

Na Ukrainie wzmocniono działania na punktach kontrolnych w związku z ryzykiem przeniknięcia dywersantów z Białorusi - poinformował wiceszef MSW Ukrainy Jewhen Jenin, cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swoboda.



Jak dodał, siły przeciwnika rozpowszechniają dezinformację dotyczącą ewentualnego ataku wojsk ze strony Białorusi na Ukrainę, ale nie potwierdzają tego ani ukraiński wywiad, ani zagraniczne służby wywiadowcze.

Wiceminister poinformował, że w ubiegłym tygodniu na punktach kontrolnych wykryto prawie 260 "podejrzanych osób" i dwie grupy dywersyjne.

18:40

Kluczowym celem Rosji w wojnie na Ukrainie nie jest zajęcie Donbasu, tylko opanowanie Odessy i bycie dominującą siłą na Morzu Czarnym - oświadczy doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

Według stanu na dziś ich plan minimum to po prostu zajęcie tego terytorium (tj. Donbasu - PAP), a jak to się uda, rozwijanie natarcia na Mikołajów i dalej na Odessę. Bo kluczowym celem tej wojny nie jest w istocie Donbas, tylko Odessa i pełna kontrola nad Morzem Czarnym - oznajmił Denysenko.



18:08

Nie obserwujemy oznak formowania sił ofensywnych na Białorusi - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Informuje też o odparciu rosyjskich szturmów na kilku kierunkach.

Siły białoruskie prowadzą ćwiczenia z tworzenia przepraw pontonowych; nie zaobserwowano oznak formowania sił ofensywnych przeciwnika - pisze w komunikacie sztab.

Według niego, siłom ukraińskim udało się odeprzeć rosyjskie szturmy w okolicy miejscowości Dementijiwka na kierunku charkowskim i Bohorodyczne na kierunku słowiańskim. Ukraińcy odparli też ataki przeciwnika w rejonie miejscowości Nowomychajliwka w obwodzie donieckim, a na kierunku bachmuckim - w okolicach wsi Berestowe.

17:20

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zgodził się ze mną, że potrzebny jest siódmy pakiet unijnych sankcji przeciwko Rosji - poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, po rozmowie telefonicznej z Borrellem.



Obaj zgadzamy się co do konieczności (przyjęcia) siódmego pakietu sankcji UE wobec Rosji, i pracujemy nad tym - napisał Kułeba na Twitterze.

16:53

Ukraina jest gotowa na wszelkie scenariusze ze strony Białorusi - zapewnił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak na Instagramie. Zapewnił, że Ukraina jest gotowa do obrony, a pogłoski o zbliżającym się ataku ze strony Białorusi służą Rosji do wzbudzenia paniki na Ukrainie.



16:11

Miasto Sumy w północno-wschodniej Ukrainie przygotowuje się do obrony przed ponownym atakiem sił rosyjskich - oświadczył mer Sum Ołeksandr Łysenko w telewizji.

Gabiony (wzmocnienia używane do fortyfikacji - PAP)(...) są instalowane na terytorium miasta, ale też poza jego granicami, na terytorium hromady (gminy), starostw - oznajmił, dodając, że zajmuje się tym cały obwód sumski.

Siły rosyjskie zostały wyparte z graniczącego z Rosją obwodu sumskiego na początku kwietnia. Obwód jest jednak stale ostrzeliwany przez wojska wroga. W połowie maja władze obwodu przekazywały doniesienia o rosyjskich grupach dywersyjnych, próbujących sforsować granicę i wedrzeć się na terytorium Ukrainy.

16:10

Ponad 10 tys. mieszkańców okupowanego przez siły rosyjskiego Mariupola w obwodzie donieckim Ukrainy znajduje się w więzieniach separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej - poinformowała w rada miejska Mariupola na Telegramie. Dodano, że więzieni są torturowani i głodzeni.



15:36

Ukraińskie służby ratunkowe poinformowały w sobotę o zakończeniu prac poszukiwawczych w ostrzelanym przez Rosjan centrum handlowym w Krzemieńczuku. Łącznie 22 osoby zginęły lub zostały uznane za zaginione - przekazał Witalij Małecki, mer tego miasta w środkowej Ukrainie.

15:20

Ponad 10 tys. mieszkańców okupowanego przez siły rosyjskiego Mariupola w obwodzie donieckim Ukrainy znajduje się w więzieniach separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej - poinformowała rada miejska Mariupola na Telegramie. Dodano, że więzieni są torturowani i głodzeni.

Rada podała, że wiadomo o czterech więzieniach, w których osadzeni zostali mieszkańcy Mariupola: dwóch w Jełeniwce i jednym w Makijiwce, zaś czwarte to areszt śledczy w Doniecku.

Według rady ludzie przetrzymywani są w straszliwych warunkach. Po 10 osób jest zamkniętych w ciasnych celach 2 na 3 metry. Mieszkańcy Mariupola prawie nie dostają wody ani jedzenia. Nie są wypuszczani na zewnątrz. Nie mają żadnego dostępu do normalnej pomocy medycznej i są poddawani różnym torturom - od psychicznych po fizyczne - podkreśliła rada.

14:54

Trzy okręty rosyjskiej marynarki wojennej przepłynęły pomiędzy najbardziej wysuniętymi na zachód wyspami Japonii, Yonaguni i Iriomote - poinformował resort obrony w Tokio.

Agencja Kyodo powiązała incydent ze wzrostem napięcia w relacjach Tokio z Moskwą na tle wojny na Ukrainie.

Japonia przyłączyła się do wielu spośród sankcji nałożonych na Rosję za jej inwazję na Ukrainę, w tym zamroziła aktywa prezydenta Władimira Putina i jego bliskich współpracowników, a także rosyjskich oligarchów. Wprowadziła również restrykcje dotyczące eksportu do Rosji wysokich technologii.

Premier Japonii Fumio Kishida jako pierwszy przywódca tego kraju w historii uczestniczył w tym tygodniu w szczycie NATO w Madrycie. Po raz kolejny potępił tam rosyjską inwazję na Ukrainę oraz zapowiedział pogłębienie współpracy pomiędzy swoim krajem i Sojuszem.

14:25

Wokół Lisiczańska na wschodzie Ukrainy trwają intensywne walki, ale miasto nie zostało okrążone przez wroga i wciąż znajduje się pod kontrolą naszych wojsk - poinformował rzecznik ukraińskiej Gwardii Narodowej Rusłan Muzyczuk, cytowany przez agencję UNIAN.

Lisiczańsk jest od kilku tygodni nieustannie ostrzeliwany przez agresora. 27 czerwca rosyjskie siły zaatakowały w Lisiczańsku grupę mieszkańców oczekujących na dostawę wody, zabijając osiem osób i raniąc ponad dwadzieścia.



13:44

Władze Lwowa przygotowują scenariusze działań na wypadek ataku z terytorium Białorusi - powiadomił w sobotę mer miasta Andrij Sadowy. W dzielnicach powstaną stosowne sztaby, a formacje obrony terytorialnej przejdą dodatkowe przeszkolenie.

13:23

Najeźdźcy mogli tam pozostawić jakiś ważny tajny sprzęt czy aparaturę, dlatego rosyjskie wojska próbują zapobiec trafieniu tych urządzeń w ręce Ukraińców - ocenił w sobotę ukraiński ekspert Mychajło Żyrochow, komentując ostrzał tej małej, ale strategicznie ważnej wyspy na Morzu Czarnym.

13:18

12:43

Czterech rosyjskich żołnierzy zginęło, a dziesięciu zostało rannych w wyniku strzelaniny, która wybuchła podczas kłótni w jednym z oddziałów wroga w pobliżu miejscowości Tokmak - poinformowały w sobotę na Telegramie władze obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy.

12:09

11:44

Polska jest trzecim krajem świata pod względem wielkości pomocy wojskowej przekazywanej Ukrainie; rząd w Warszawie zobowiązał się już do udzielenia Kijowowi wsparcia o wartości 1,81 mld dolarów - wynika z analizy opublikowanej przez BBC. Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu zajmują USA i Wielka Brytania.



10:54

Rosja po raz kolejny zmieniła taktykę i obecnie intensywnie atakuje rakietami obiekty cywilne, by zastraszyć ukraińskie społeczeństwo i przymusić władze w Kijowie do rozmów czy ustępstw terytorialnych - ocenił w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

09:55

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson otrzymał tytuł honorowego obywatela Odessy - powiadomił w piątek wieczorem mer tego ukraińskiego miasta nad Morzem Czarnym Hennadij Truchanow.

09:43

Ukraińska armia pokazała film ze swoimi samolotami. W tle gra hymn kraju.

09:28

09:11

Ukraińscy artylerzyści zniszczyli jednym strzałem rosyjski zestaw przeciwlotniczy "Pancyr". W siecie pojawił się film

09:06

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 35 870 żołnierzy, w tym około 120 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



08:40

Cztery osoby zginęły w piątek, a siedem zostało rannych w Słowiańsku w wyniku ostrzału amunicją kasetową - powiadomił mer tego miasta w obwodzie donieckim Wadym Lach. W całym regionie obrażenia odniosło co najmniej 12 osób.



08:31

W piątek wojska ukraińskie odparły dwa zmasowane natarcia przeciwnika w okolicy Lisiczańska - powiadomił szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Pozostała pod kontrolą Ukrainy część regionu jest pod ostrzałem "ze wszystkich rodzajów uzbrojenia".



07:45

Rosyjskie wojska przeprowadziły ataki z powietrza w Donbasie i pod Charkowem, a także bez powodzenia nacierały pod Słowiańskiem; na Białorusi przy granicy z Ukrainą przedłużono "ćwiczenia mobilizacyjne" - powiadomił w sobotę w porannym komunikacie sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.



06:48

We Lwowie jest 150 tys. uchodźców, niektórzy nie mają gdzie wrócić, dlatego są gotowi kupić tu mieszkania. Po wojnie, we Lwowie zostanie ok. 50 tysięcy z nich. Budowa mieszkań wyniesie 800 mln euro. Mamy możliwości budowalne, ale pozostaje pytanie o finanse - mówi PAP mer Lwowa Andrij Sadowy.

06:45

Bardzo silne eksplozje dały się słyszeć w sobotę nad ranem w Mikołajowie, mieście na południu Ukrainy, nad Morzem Czarnym - poinformował mer Ołeksandr Senkewycz na Telegramie.



06:16

Ukraina prowadzi intensywne rozmowy z partnerami na temat dostaw nowych broni aby zniwelować przewagę rosyjskich agresorów - oświadczył prezydent Ukrainy w piątek wieczorem w nagraniu wideo.

W dalszym ciągu aktywnie negocjujemy (na temat dostaw) nowych broni od naszych partnerów. Są one niezbędne w Donbasie, obwodzie charkowskim, na południu Ukrainy - oświadczył Zełenski. Robimy wszystko aby zniwelować przewagę okupantów - dodał.