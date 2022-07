W środę w Stambule odbędą się rozmowy delegacji wojskowych z Turcji, Ukrainy i Rosji w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Kraje UE zamroziły rosyjskie aktywa o łącznej wartości 13,8 mld euro. Do 34 wzrosła liczba ofiar, które zginęły w ostrzelanym w sobotę przez sił rosyjskie bloku mieszkalnym w mieście Czasiw Jar. Jedną z nich jest 9-letni chłopiec. Po dzisiejszych ostrzałach Mikołajowa rannych zostało 12 osób. Dziś jest 139. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

/ SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

14:45

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka powiedział, że podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem omawiał rzekome plany Zachodu dotyczące ataku na Rosję - informuje białoruska agencja BiełTA. Według niego plany uderzenia wiodą "przez Ukrainę i Białoruś". To kolejna wypowiedź, w której dyktator straszy agresją NATO.

14:36

Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck w wywiadzie telewizyjnym odrzucił zarzuty opozycyjnych chadeków o "sianie paniki" i przedstawianie "scenariuszy grozy". Chodzi o jego wypowiedzi z weekendu, gdy twierdził, że jeśli Rosja całkowicie wstrzyma dostawy gazu, to niemiecki przemysł wstrzyma pracę, a Niemców czekają bardzo duże trudności - pisze portal programu informacyjnego "Tagesschau".

W wywiadzie dla programu "Tagesthemen" Habeck przekonywał, że jego słowa nie były sianiem paniki. "Niemcy znalazły się w sytuacji, w której należy wyłożyć karty na stół. To nie wywoływanie paniki, lecz uczciwa polityka i szczera komunikacja" - przekonywał Habeck.

13:41

W środę w Stambule odbędą się rozmowy delegacji wojskowych z Turcji, Ukrainy i Rosji w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne; w negocjacjach weźmie udział przedstawiciel ONZ - poinformował turecki minister obrony Hulusi Akar.

Jak oświadczył resort obrony Turcji, organizacja tego spotkania została poprzedzona wizytą przedstawicieli ministerstwa w Moskwie, a następnie rozmowami z ukraińską delegacją w Ankarze. Akar rozmawiał również ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy i Rosji, Ołeksijem Reznikowem i Siergiejem Szojgu.



13:41

Holandia może pomóc Ukrainie w odbudowie portowego miasta Chersoń, okupowanego obecnie przez Rosję - zadeklarował premier Marek Rutte w rozmowie z dziennikiem "De Telegraaf". "Dysponujemy specjalistyczną wiedzą, jeśli chodzi o wszystko, co ma związek z wodą, i możemy tę wiedzę zaoferować Ukrainie" - powiedział. Obiecał też wysłanie na Ukrainę większej ilości ciężkiej broni.

Szef holenderskiego gabinetu złożył w poniedziałek niezapowiedzianą wizytę na Ukrainie. Oprócz spotkań z władzami państwa odwiedził także zniszczone przez Rosjan miejscowości Borodzianka, Bucza oraz Irpień.

13:40

Papież Franciszek "na pewno pojedzie do Kijowa" - oświadczył szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher. Zastrzegł zarazem: "kiedy i jak- nie wiadomo".

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Rzymie brytyjski dostojnik, który jest sekretarzem do spraw stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej przypomniał, że niedługo papież udaje się do Kanady. Podróż zaplanowana jest na 24-30 lipca.

Następnie potwierdził, że Franciszek na pewno pojedzie na Ukrainę. W piątek w wywiadzie telewizyjnym nie wykluczył, że do podróży tej może dojść już w sierpniu. Zaznaczył, że ewentualne przygotowania do niej rozpoczną się po papieskiej wizycie w Kanadzie.

13:25

Doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola Petro Andriuszczenko opublikował nagranie, na którym widać tzw. działania filtracyjne sił rosyjskich w tym mieście na południu Ukrainy.

"Jak odbywała się filtracja i kontrole ludzi w Mariupolu - to najczęstsze pytanie, jakie słyszymy od zagranicznych dziennikarzy. Po raz pierwszy publikujemy kadry (przedstawiające), jak to wyglądało na początku okupacji w mieście Mariupol" - napisał Andriuszczenko w komunikatorze Telegram. "Poniżenie, znęcanie się i strach okupantów" - dodał.

Na nagraniu słychać mężczyznę, który rozkazuje zatrzymanemu, by pokazał swoje tatuaże. Zatrzymany do kontroli podwija nogawkę spodni. Osoba, której głos słychać na nagraniu, stwierdza, że tatuaż "nie jest podobny do azowskiego". Następnie widać, jak uzbrojony wojskowy ogląda klatkę piersiową i plecy innego zatrzymanego mężczyzny. Odchyla też jego spodnie i patrzy na bieliznę. Chce też skontrolować jego telefon. Kontrole odbywają się na ulicy.

12:58

Osiem zagranicznych statków handlowych przybyło przez Dunaj do Ukrainy, aby odebrać transporty zboża z tego kraju - poinformowały rumuński dziennik “Adevarul" i ukraińska agencja Ukrinform. To pierwsza od wybuchu wojny wyprawa zagranicznych statków do ukraińskich portów, a umożliwiło ją niedawne odbicie przez siły Ukrainy strategicznie położonej Wyspy Węży na Morzu Czarnym - zauważa gazeta.

12:32

W ukraińskim ataku pod Szachtarskiem w samozwańczej, kontrolowanej przez Moskwę Donieckiej Republice Ludowej (DRL) na wschodzie Ukrainy zginęli niemal wszyscy zastępcy dowódcy rosyjskiej 106. dywizji powietrznodesantowej; jedyny, który przeżył, jest ciężko ranny - poinformował Wydział Komunikacji Strategicznej armii Ukrainy.

Ostrzał został przeprowadzony z amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS.

Ukraińskie media informowały w ostatnich dniach, że w ciągu minionych dwóch tygodni wojska Ukrainy zniszczyły co najmniej kilkanaście budynków koszarowych i magazynów amunicji przeciwnika na południu i wschodzie kraju, a także w samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej.

7 lipca dziennik "Wall Street Journal" ocenił, że ten sukces został osiągnięty dzięki dostawom na Ukrainę wyrzutni HIMARS. Wcześniej nie było bowiem możliwe precyzyjne ostrzeliwanie rosyjskich celów na tyłach frontu.

12:22

Komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział, że kraje UE zamroziły rosyjskie aktywa o łącznej wartości 13,8 mld euro, z czego 12 mld zostało zablokowanych przez pięć państw.

Nie sprecyzował, w których krajach zabezpieczono najwięcej aktywów. Zapowiedział, że będzie namawiać inne kraje członkowskie do podobnego postępowania.

11:55

Rosyjskie ostrzały Mikołajowa były zemstą za śmierć licznych dowódców wroga zabitych przez ukraińskie wojska, a także za zniszczone składy amunicji - ocenił szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

"Przyłożyli nam zdrowo o godzinie 4 rano. Dotychczas zidentyfikowano 19 rakiet wroga, w tym (wystrzelonych z systemów) Smiercz, Tornado-S. Łącznie mamy w mieście 24 ślady uderzeń. (Rosjanie) działają na zasadzie odwetu, (ponieważ) boją się, że ukraińskie wojska precyzyjnie ich (ostrzeliwują) i niszczą nie tylko składy z amunicją, ale też punkty dowodzenia razem z generałami" - ocenił Kim.

10:24

Do 12 wzrosła liczba rannych we wtorkowych rosyjskich ostrzałach Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformował szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Nie ma danych o ofiarach śmiertelnych. Jak dodał, wstępnie wiadomo o trafieniu w dwie placówki medyczne i budynki mieszkalne.

09:40

W ruinach zniszczonego w rosyjskim ostrzale budynku mieszkalnego w mieście Czasiw Jar znaleziono już 34 martwe osoby. Wśród zabitych jest dziewięcioletni chłopczyk.

Atak przeżyło co najmniej dziewięcioro mieszkańców bloku.

09:38

Ukraińskie siły przeprowadziły atak na rosyjski magazyn uzbrojenia w okupowanej Nowej Kachowce na południu kraju; w wyniku skutecznego ostrzału zginęło 52 żołnierzy wroga, zniszczono też skład amunicji - poinformowało dowództwo operacyjne Południe armii Ukrainy.

09:36

Rosyjskie wojska na Ukrainie mają coraz większy problem z zastąpieniem zabitych i rannych żołnierzy, co może zmusić ministerstwo obrony do sięgania do nietradycyjnych źródeł rekrutacji, jak personelu więziennego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:21

Zmasowany atak rakietowy na Mikołajów na południu Ukrainy. Z informacji napływających z tego miasta wynika, że wczesnym rankiem Rosjanie wystrzeli co najmniej kilka pocisków. Świadkowie mówią o co najmniej siedmiu eksplozjach. Rakiety miały spaść na domy mieszkalne i dwie placówki medyczne. Na razie wiadomo o 4 osobach rannych.

08:01

Ukraińscy partyzanci atakują władze okupacyjne na zajętych przez Rosję terenach; źródła ukraińskie potwierdzają, że zabito kolaborującego z Rosją zarządcę miasta w obwodzie charkowskim - napisano w raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Mężczyzna zginął w wybuchu bomby, podłożonej w jego samochodzie. Według ISW był on powołanym przez Rosjan zarządcą miasta Wełykyj Burłuk. O jego śmierci informowały też rosyjskie media.

07:36

Około 150 żołnierzy kontraktowych z Buriacji zwolniło się ze służby na Ukrainie i wróciło do domów - poinformowało Radio Swoboda, powołując się na organizację Wolna Buriacja. Przed wyjazdem wojskowym grożono sprawami karnymi i przetrzymywano ich przez kilka dni na zamkniętym terenie - dodano.

Wcześniej - jak pisze Radio Swoboda - pojawiły się doniesienia o odmowie walki na Ukrainie pracowników Rosgwardii z Kabardo-Bałkarii i pracowników SOBR (sił specjalnych milicji) z Chakasji i obwodu kemerowskiego.

07:10

Ukraińskie siły "ostro zdławiły" próbę szturmu rosyjskiej armii w kierunku Dementijiwki w obwodzie charkowskim - pisze Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Strona ukraińska również odparła siły rosyjskie na kierunku słowiańskim. Jak czytamy w porannym komunikacie sztabu, rosyjska armia kontynuowała szturmowe działania, by polepszyć taktyczną pozycję w okolicach miejscowości Mazaniwka, Iwaniwka i Dołyna. "Wszystkie działania wroga w kierunkach wymienionych miejscowości były nieudane. Nasze wojska odepchnęły okupantów" - podkreślił sztab.