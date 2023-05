Ukraińskie siły odbiły kilkanaście rosyjskich pozycji na przedmieściach Bachmutu na wschodzie Ukrainy - poinformowała Hanna Malar, ukraińska wiceminister obrony. Sytuacja w samym mieście jest "bardzo gorąca" - dodała. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedza Niemcy. W nocnym ataku rakietowym na celowniku armii rosyjskiej znalazły się m.in. Kijów i Charków. Wybuch w Tarnopolu doprowadził do pożaru budynku w strefie przemysłowej. Najważniejsze wydarzenia związane z 444. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 14.05.2023 r.

18:35

Minionej doby rosyjskie wojska przeprowadziły sześć ataków rakietowych, 27 lotniczych i ok. 20 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wymierzonych w pozycje ukraińskich sił i w miejscowości. Poszkodowani zostali cywile, zniszczono i uszkodzono domy oraz inną infrastrukturę cywilną i administracyjną - czytamy w wieczornym komunikacie ukraińskiego sztabu.



Główne wysiłki rosyjskie wojska nadal koncentrują na odcinku łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim w Donbasie. W ciągu doby na tych kierunkach doszło do ok. 30 starć. W epicentrum działań bojowych pozostają Bachmut i Marjinka.

18:15

Putin wybrał katastrofę, on jest sam i teraz wszyscy rozumieją to, co rozumiemy my. Putin jest katastrofą, to jest odpowiedź - mówił prezydent Ukrainy w trakcie uroczystości wręczania mu Nagrody Karola Wielkiego.



Putin jest agresją (...) jego formułą stała się śmierć. Jak mamy z tym rozmawiać? Cała długa historia ludzkości nie znała jeszcze nikogo kto mógłby porozumieć się ze śmiercią. Ten kto przyniósł śmierć, kto wszedł na drogę ludobójstwa, chce zniszczyć nas i chce zniszczyć Europę (...) powinien prosić o litość. I wtedy będzie nasza odpowiedź - trybunał - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

17:35

Wiceminister Ukrainy zapewniła, że ukraińskie wojsko nadal idzie naprzód na kierunku bachmuckim. Poinformowała, że w niedzielę ukraińscy obrońcy zajęli ponad 10 wrogich pozycji na północnych i południowych przedmieściach Bachmutu i oczyścili dużą powierzchnię lasu w okolicach miejscowości Iwaniwske na wschód od miasta. Wzięto do niewoli żołnierzy przeciwnika - przekazała Hanna Malar.



Podkreśliła, że ukraińskie siły działają "na granicy ponadludzkich możliwości", "działają twardo, zdecydowanie i profesjonalnie".

Malar oceniła, że w "samym Bachmucie jest bardzo gorąco". "Wróg zgromadził tam wszystkie siły i próbuje przesuwać się, niszcząc wszystko na swojej drodze. Trwają zacięte walki" - napisała w komunikatorze Telegram.

17:33

Ukraińskie siły odbiły kilkanaście rosyjskich pozycji na przedmieściach Bachmutu na wschodzie Ukrainy - poinformowała Hanna Malar, ukraińska wiceminister obrony. Sytuacja w samym mieście jest "bardzo gorąca" - dodała.



16:02

Oddaję głęboki pokłon matkom, których synowie i córki bronią Ukrainy - napisał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny w dniu, w którym na Ukrainie obchodzony jest Dzień Matki.



Podziwiam bohaterstwo i siłę ducha ukraińskich matek. Oddanie i gotowość, by przychylić nieba swoim dzieciom. Dziś wasza wiara, miłość i wsparcie żyją w sercach naszych wojskowych - napisał na Facebooku gen. Załużny. Dowódca oddał szacunek matkom, których synowie i córki bronią Ukrainy, oraz podziękował za wszystko, co robią, by przybliżyć ukraińskie zwycięstwo.

15:11

Szef polskiego rządu odwiedził w niedzielę bazę Sił Wczesnego Ostrzegania NATO w Geilenkirchen. Zwracając się do żołnierzy, powiedział, że Rosja od lat działa według tego samego imperialnego schematu. Polacy, Ukraińcy aż nadto dobrze poznali ten schemat działania, dlatego zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo. Zainwestowaliśmy przede wszystkim poprzez wstąpienie do NATO. Dewizą NATO jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I my tego się trzymamy - mówił premier.



Według niego poprzez budowę zabezpieczeń i interoperacyjności między sojusznikami możemy mówić o sztuce pokoju. Nie dajemy się zastraszyć także dlatego, że coraz więcej środków przeznaczamy na obronność (...) Jesteśmy przekonani o tym, że silne NATO, nie dające się zastraszyć, zwycięży w tym ogromnym sporze, który Rosja rozpętała - oświadczy

14:21

Zełenski podczas wizyty w Niemczech podziękował za dotychczasową oraz zapowiedzianą pomoc kanclerzowi Olafowi Scholzowi, a także narodowi niemieckiemu za udzielane wsparcie. Podkreślił, że dzięki temu udało się "ochronić życia wielu niewinnych mieszkańców ukraińskich miast i wsi", a wsparcie militarne i finansowe pomaga w obronie Ukrainy. "Dziękuję za każdą matkę i każde dziecko, które w ten sposób uratowaliście" - podkreślił.



"Dziękuję ci, Olafie!" - zwrócił się do Scholza, dziękując za obiecany pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Dał jednak jasno do zrozumienia, że jego kraj nadal potrzebuje więcej broni - w tym myśliwców.

13:24

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy zginęło pięć osób, gdy na terenie gospodarstwa rolnego eksplodowała mina pozostawiona przez armię rosyjską - poinformował w niedzielę Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Do tragedii, w której zginęło pięciu cywilów doszło we wsi Myrolubiwka. Najmłodszy z zabitych miał 27 lat, najstarszy - 68 - przekazał Jermak.

12:21

Prezydent Wołodymyr Zełenski oznajmił podczas wizyty w Niemczech, że Ukraina jest gotowa do dyskusji na temat pojawiających się "z zewnątrz" propozycji pokojowych, które mogłyby doprowadzić do zakończenia rosyjskiej inwazji - podała agencja Reutera. Jak zaznaczył prezydent Ukrainy, te propozycje powinny opierać się stanowisku Kijowa i uwzględniać jego wizję planu pokojowego.

12:02

Ministerstwo obrony w Moskwie przyznało, że wojska ukraińskie podjęły próbę przełamania rosyjskich linii obronnych w północnej i południowej części Bachmutu - poinformowała agencja Interfax.

11:18

"Ukraina spędziła miesiące na zgromadzenie tuzina nowych brygad szturmowych i na szkolenie ok. 40 tys. nowych żołnierzy, aby wzmocnić swoje siły. Oczekuje się, że (ukraińska - przyp. red.) kontrofensywa nadejdzie lada dzień — a niektórzy twierdzą, że już się rozpoczęła" - pisze "Financial Times".