Prezydent Ukrainy podczas uroczystości w Akwizgranie odebrał przyznaną mu Nagrodę Karola Wielkiego. Podczas przemówienia oświadczył, że "Putin wybrał katastrofę". "On jest sam i teraz wszyscy rozumieją to, co rozumiemy my. Putin jest katastrofą, to jest odpowiedź" - mówił Wołowymir Zełenski.

W środku: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / FRIEDEMANN VOGEL / POOL / PAP/EPA

Putin jest agresją (...) jego formułą stała się śmierć. Jak mamy z tym rozmawiać? Cała długa historia ludzkości nie znała jeszcze nikogo kto mógłby porozumieć się ze śmiercią. Ten kto przyniósł śmierć, kto wszedł na drogę ludobójstwa, chce zniszczyć nas i chce zniszczyć Europę (...) powinien prosić o litość. I wtedy będzie nasza odpowiedź - trybunał - podkreślił podczas uroczystości w Akwizgranie Wołodymyr Zełenski.

Morawiecki: Zełenski to jeden z najwspanialszych międzynarodowych przywódców XXI wieku

Na uroczystości był obecny m.in. szef polskiego rządu, który wygłosił przemówienie na cześć laureata.

Morawiecki podkreślał, że już pierwsze godziny rosyjskiej inwazji na Ukrainę pokazały, że Zełenski okazał się wielkim bohaterem. To jeden z najwspanialszych międzynarodowych przywódców XXI wieku. Jego męstwo przypomniało przywódcom UE jak ważna jest suwerenność i niepodległość. To wartości, dla których narody w XXI wieku nadal gotowe są przelewać krew. Gdyby nie jego heroiczna postawa, UE dzieliłaby dzisiaj z Rosja bardzo długi odcinek granicy. Dzięki postawie Wołodymyra Zełenskiego nie udało się zdestabilizować ani naszego regionu, ani całej Europy - powiedział.



To wzór dla każdego politycznego przywódcy, możemy się od niego uczyć, czym tak naprawdę to prawdziwe przywództwo jest - dodał. Zaznaczył, że wojna w Ukrainie to dla Europy szansa na refleksję o tym, w jaki sposób powrócić do fundamentów zjednoczonej Europy. Podkreślał, że obecnie ważna jest solidarność z Ukrainą. I dziś ta solidarność płynie - zaznaczał.



Podkreślał, że Rosja jest antyeuropejska i stanowi antytezę solidarnej i moralnej Europy. Ta wojna to kolejny przejaw starcia dobra ze złem, i to dobro ma dziś twarz Wołodymyra Zełenskiego i wszystkich ukraińskich obrońców - mówił. Wskazywał, że Europa szanuje wartości, które w Rosji są dziś sprzeniewierzane.



UE musi stawiać czoła Rosji, zwalczać ją, bo ona Europę neguje i wartości, które wyznajemy - mówił szef polskiego rządu. Zaznaczał, że niedzielna uroczystość to kolejny sygnał stopniowego zbliżania się integracji Ukrainy z jej europejską rodziną. Europa będzie jedynie w pełni zjednoczona wówczas, gdy Ukraina stanie się jej pełnoprawnym członkiem. Wiem, że to wasze marzenie i nasze pragnienie, by tak się stało - powiedział. Mówił, że "tak długo, jak Ukraina bije się za naszą wolność, tak długo bije serce Europy".



Dajmy dzisiejszemu laureatowi coś więcej niż tylko nagrodę, dajmy jemu - Wołodymyrowi i całemu narodowi ukraińskiemu - pełne wsparcie. Tylko w taki sposób naprawdę wzmocnimy pokój i bezpieczeństwo Europy. Wołodymyr Zełenski to człowiek, który przypomina nam, że prezydent to nie tylko urząd, że jego rola polega na tym, by być ze swoim narodem na śmierć i życie - podkreślał szef polskiego rządu.



Morawiecki podkreślał, że czas mija, a ukraiński przywódca i jego naród potrzebują działań tu i teraz. Stańmy w ich obronie, opowiedzmy się za wolnością, za Ukrainą, za Europą - apelował.