Chersoń pozostaje najbardziej systematycznie ostrzeliwanym dużym miastem ukraińskim poza Donbasem, prawdopodobnie, aby powstrzymać ukraiński kontratak przez Dniepr - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Ukraina przygotowuje się na dużą eskalację wojny ze strony Rosji, być może nawet w ciągu najbliższych dwóch do trzech tygodni - powiedział stacji Sky News Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Najważniejsze wydarzenia związane z 342. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 01.02.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony czołg w obwodzie kijowskim / Vladyslav Musiienko / PAP

14:05

Ukrainę czeka "bardzo aktywna faza" wojny z Rosją; w lutym i marcu br. należy oczekiwać bardzo aktywnych działań na froncie - powiedział w środę przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Jak tłumaczył, Rosjanie zdają sobie sprawę, że zwiększa się poparcie międzynarodowe dla Ukrainy, tak więc rzucają do działań ofensywnych swoich zmobilizowanych rezerwistów i najemników z Grupy Wagnera. Jusow zapewnił, że straty Rosjan znacznie przekraczają straty ukraińskie.

13:24

Hiszpańska armia zamierza przekazać wojskom ukraińskim w pierwszym transporcie od czterech do sześciu czołgów Leopard 2A4, napisał w środę madrycki dziennik “El Pais", powołując się na anonimowego przedstawiciela hiszpańskiego rządu.

Armia zorganizuje też ukraińskim żołnierzom przyspieszony kurs obsługi niemieckiego czołgu na polu manewrowym San Gregorio, w prowincji Saragossa - ustalił “El Pais".

Ostateczna liczba przekazanych leopardów przez Hiszpanię dla ukraińskich wojsk, jak twierdzi gazeta, jest uzależniona od stanu sprawności 54 maszyn znajdujących się w magazynie wsparcia logistycznego pod Saragossą.

12:56

Szef klubu parlamentarnego rządzącej w Ukrainie prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija zapowiedział "wiosenne areszty" urzędników, w tym zwolnienie najwyższego kierownictwa służb celnych.



Arachamija przekazał, że w środę organy ścigania przeprowadziły przeszukania w siedzibie służby podatkowej, powiadomiły o podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędników ministerstwa obrony oraz przeszukały domy oligarchy Ihora Kołomojskiego, byłego szefa MSW Arsena Awakowa i deputowanego Wadyma Stołara.

Na liście tej parlamentarzysta umieścił także "zwolnienie całego kierownictwa służb celnych".

"Kraj podczas wojny będzie się zmieniał. Jeśli ktoś nie jego gotowy do zmian, to państwo samo do niego przyjdzie i pomoże mu się zmienić" - podsumował Arachamija.

12:48

Pod Bachmutem w obwodzie donieckim trwają starcia z siłami agresora; w ciągu doby wojska rosyjskie 151 razy ostrzelały ukraińskie pozycje - powiadomił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty.

Rzecznik powiedział portalowi Suspilne, że ostrzeliwane były miejscowości Jampoliwka, Spirne, Razdoliwka, Błahodatne, Krasna Hora, Bachmut, Kliszczijiwka, Paraskowijiwka.



12:41

Koncentracja rosyjskich sił na okupowanych terenach Ukrainy wymaga od nas i naszych partnerów konkretnych działań, dlatego już powstała "koalicja czołgowa", a ponadto trwają rozmowy w sprawie przekazania Kijowowi pocisków dalszego zasięgu i samolotów szturmowych - oznajmił doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak.

12:40

Ukraińskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły rewizję w domu byłego ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa. Sprawa związana jest z zakupem francuskich śmigłowców Airbus i dotyczy katastrofy jednej z tych maszyn w Browarach pod Kijowem - przekazał Awakow.

11:46

Przedstawiciele ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu Atesz, działającego na okupowanym przez Rosję Krymie, przeprowadzili udany zamach na dwóch oficerów rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) - poinformował portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii Ukrainy.

Dwaj "stosunkowo ważni" oficerowie jechali samochodem z Sewastopola do Symferopola, lecz nie dotarli do celu, ponieważ ich auto zostało wysadzone w powietrze. Obaj funkcjonariusze zginęli.



11:42

Przedstawiciele władz Rosji nie są w tym roku zaproszeni na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, ponieważ impreza nie może być podium dla propagandy Władimira Putina - powiedział szef konferencji Christoph Heusgen stacji MDR. Zamiast członków rządu, z Rosji zaproszono przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa rozpoczyna się 17 lutego.

11:41

Władze Japonii rozważają organizację wirtualnego szczytu przywódców grupy G7 w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego - podała w środę agencja Kyodo, powołując się na anonimowe źródła rządowe. Japonia pełni w tym roku przewodnictwo w G7.

Premier Japonii Fumio Kishida rozważa zaproszenie na wirtualny szczyt prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ostateczna decyzja o organizacji spotkania będzie zależała od sytuacji na Ukrainie - przekazały źródła.



11:40

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Państwowe Biuro Śledcze prowadzą przeszukanie w domu oligarchy Ihora Kołomojskiego w jego rodzinnym mieście Dniepr - podał portal Ukrainska Prawda z powołaniem na źródła w organach ścigania.

Według portalu przeszukanie związane jest z machinacjami finansowymi w kontrolowanych do niedawna przez Kołomojskiego przedsiębiorstwach Ukrnafta i Ukrtatnafta.

"Informacje źródeł mówią o marnotrawstwie produktów naftowych na kwotę 40 mld hrywien (ponad 1 mld euro) oraz unikaniu opłat celnych" - napisała Ukrainska Prawda.



11:39

Mógłbym być mediatorem pomiędzy Ukrainą a Rosją, gdyby mnie o to poprosiły oba walczące kraje oraz Stany Zjednoczone - powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN.

Jeśli zostanę poproszony przez wszystkie strony, z pewnością to rozważę, ale nie dążę do tego - oświadczył Netanjahu. Dodał, że musiałby to być "właściwy czas i właściwe okoliczności".



10:46

Dwa drony bojowe Reaper MQ-9 za jednego dolara chce sprzedać Ukrainie amerykański firma General Atomics. Koncern w ten sposób chce zwiększyć zdolności obronne Kijowa.

10:01

Ukraina przygotowuje się na dużą eskalację wojny ze strony Rosji, być może nawet w ciągu najbliższych dwóch do trzech tygodni - powiedział stacji Sky News Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

09:45

W Ukrainie wciąż utrzymuje się wysokie niebezpieczeństwo rosyjskich ataków rakietowych i lotniczych - ostrzegł w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według jego obliczeń ostatniej doby przeciwnik przeprowadził ponad 65 ostrzałów artyleryjskich, niszcząc infrastrukturę cywilną w kilku obwodach.



09:44

Polska nie jest w sytuacji, żeby mogła przekazać F-16. Musimy sobie zostawić do naszej obrony chociaż minimum. Amerykanie mają spory zapas F-16. Belgowie i Holendrzy wycofują swoje z użytku, bo wprowadzają na ich miejsce F-35 - mówi w Radiu RMF24 mjr rezerwy Michał Fiszer, pilot, ekspert lotniczy. W rozmowie z Tomaszem Weryńskim analizuje też kondycję rosyjskiego lotnictwa.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mjr Fiszer: Rosyjskie lotnictwo jest beznadziejne

09:14

Jest zbyt wcześnie, by prognozować rychłe okrążenie lub opanowanie przez rosyjskie wojska Bachmutu, strategicznie ważnego miasta na wschodzie Ukrainy; dowództwo w Kijowie może jednak wycofać stamtąd swoje oddziały, jeśli uzna, że ponoszone tam straty osobowe są za wysokie - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:50

Czterech cywilów zginęło, a sześciu zostało rannych ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.

Ofiary śmiertelne to mieszkańcy Bachmutu i Wuhłedaru, a także miejscowości Paraskowijiwka.



08:30

Chersoń pozostaje najbardziej systematycznie ostrzeliwanym dużym miastem ukraińskim poza Donbasem, prawdopodobnie, aby powstrzymać ukraiński kontratak przez Dniepr - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w ostatnich dniach jedne z najintensywniejszych ostrzałów w konflikcie miały miejsce prawdopodobnie wzdłuż Dniepru na południu Ukrainy, a obejmowało to dalszy rosyjski ostrzał Chersonia ze wschodniego brzegu rzeki.



07:30

Czy Joe Biden spotka się w Polsce z prezydentem Andrzejem Dudą i przywódca Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim? Według "Dziennika Gazety Prawnej", taki scenariusz jest rozważany.

06:21

"Nie" Bidena na prośby Ukrainy o samoloty F-16 zostało przyjęte ze sceptycyzmem w Pentagonie - pisze "Washington Post". Niektórzy urzędnicy, powołując się na historie odrzucenia wcześniejszych próśb z Kijowa, przewidują, że zgoda ostatecznie zostanie wydana.



05:11

Państwa NATO powinny przestać kreślić czerwone linie i dostarczać Ukrainie każdą potrzebną jej broń - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda w wywiadzie dla litewskiej telewizji (LRT).

Widziałem wiele czerwonych linii, które zostały narysowane, a czasami mam nawet wrażenie, że te czerwone linie nie są rysowane przez nas, kraje zachodnie, demokracje, ale że to terrorystyczne państwo Rosja próbuje je narysować poprzez strach i groźby. I próbuje je narzucić - powiedział prezydent Litwy.

Nauseda zauważył, że w przypadku Ukrainy przekroczono już kilka "czerwonych linii".

Mówię nie tylko o czołgach. Status kandydata Ukrainy do UE był kiedyś tematem tabu, a także czerwoną linią, dobrze to pamiętam. Nawet gdy wybuchła wojna, Niemcy początkowo kategorycznie powiedziały, że wyślą tylko kamizelki, hełmy i tym podobne, ale nie broń. Ale ta czerwona linia też została przekroczona dość dawno - powiedział prezydent.



05:08

Kraje bałtyckie i Polska poparły wniosek Ukrainy o całkowite wykluczenie wszystkich rosyjskich i białoruskich sportowców z igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu. Uznały plan MKOL o ich dopuszczeniu pod neutralną flagą za niemoralny i błędny.

"Decyzja o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do udziału w następnych igrzyskach jest niemoralna i błędna" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Edgars Rinkevics na marginesie spotkania ze swoimi polskimi, estońskimi i litewskimi odpowiednikami.

W ubiegłym tygodniu polski minister sportu Kamil Bortniczuk powiedział, że "nie wyobraża sobie" możliwości udziału Rosjan i Białorusinów w igrzyskach olimpijskich.



05:05

Stany Zjednoczone przygotowują kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 2 miliardów dolarów - poinformowała agencja Reutera, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników zaznajomionych ze sprawą. Co ważne, najnowsza pomoc ma po raz pierwszy objąć broń dalekiego zasięgu.