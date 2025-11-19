​Ukraińska armia przeprowadziła atak na rosyjskie obiekty wojskowe z wykorzystaniem taktycznych systemów rakietowych ATACMS. Celem ataku był Woroneż w południowo-zachodniej Rosji. To pierwszy przypadek oficjalnego potwierdzenia użycia tej broni przez Ukrainę przeciwko celom na terytorium Rosji.

/ HANDOUT/AFP / East News

Ukraińska armia potwierdziła atak na rosyjskie cele wojskowe przy użyciu rakiet ATACMS.

Rosyjskie media informują, że celem był Woroneż; Kijów miał wystrzelić cztery rakiety.

Strona rosyjska twierdzi, że wszystkie pociski zostały zestrzelone, a ich odłamki spadły na obiekty cywilne.

Ukraiński Sztab Generalny zapowiada kontynuację użycia broni dalekiego zasięgu.

Decyzja o użyciu ATACMS jest możliwa dzięki zniesieniu przez USA ograniczeń dotyczących wykorzystania tej broni.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

We wtorkowym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o przeprowadzeniu precyzyjnego ataku na rosyjskie obiekty wojskowe przy użyciu taktycznych systemów rakietowych ATACMS. Według informacji przekazanych przez rosyjskie media celem ataku był Woroneż, miasto położone w południowo-zachodniej części Rosji. Kijów miał wystrzelić cztery pociski tego typu.

Rosyjskie źródła utrzymują, że wszystkie wystrzelone rakiety zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą, a odłamki spadły na obiekty cywilne w mieście. Strona ukraińska nie ujawnia szczegółów dotyczących czasu przeprowadzenia ataku ani konkretnych celów, które zostały zaatakowane.

Przełom w użyciu amerykańskiej broni

To pierwszy raz, gdy Ukraina oficjalnie potwierdziła użycie zaawansowanych systemów rakiet balistycznych ATACMS, które zostały dostarczone przez Stany Zjednoczone. Wcześniej Kijów nie informował publicznie o wykorzystaniu tej broni przeciwko celom na terytorium Rosji.

W październiku tego roku amerykański dziennik "Wall Street Journal" informował, że administracja USA zniosła kluczowe ograniczenia dotyczące użycia przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych przez zachodnich partnerów. Ta decyzja umożliwiła Ukrainie przeprowadzenie ataków na cele położone głęboko na terytorium Rosji.

Ukraina zapowiada kolejne ataki

W swoim komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podkreślił, że użycie broni dalekiego zasięgu, w tym systemów ATACMS, będzie kontynuowane. Ukraińskie władze określają ten krok jako przełomowy i podkreślają, że działania te mają na celu utrzymanie suwerenności państwa.