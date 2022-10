Wojska rosyjskie ostrzelały we wtorek wieczorem miasto Dniepr, w wyniku czego zmarły dwie osoby. Niemcy zobowiązały się do przekazania Ukrainie dodatkowego uzbrojenia, m.in. systemy MARS – zadeklarował to prezydent Frank-Walter Steinmeier. Wołodymyr Zełenski odbył pierwszą rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i zaprosił go do odwiedzenia Ukrainy. To 245. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje w naszej relacji minuta po minucie.

06:11 Rosja chce zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, oskarżając Ukrainę i Stany Zjednoczone o nieprzestrzeganiu konwencji o zakazie broni biologicznej - podaje agencja RIA Nowosti, powołując się na list Stałego Przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ Wasilija Nebenziego. Chodzi o kwestię biolaboratoriów w Ukrainie, gdzie rzekomo mają być tworzone groźne wirusy. Rosja od wielu lat przekonuje, że w placówkach prowadzone są takie działania, a szef MSZ Siergiej Ławrow już po rozpoczęciu się inwazji twierdził, że w Ukrainie chciano stworzyć "broń etniczną", która miałaby wybić Rosjan. Nie przedstawił oczywiście żadnych na to dowodów. Rosyjski MON stworzył nawet prezentacje o biolaboratoriach w Ukrainie. Według Moskwy zaangażowane w sprawę są także polskie uczelnie. 06:06 Nie da się zrobić "brudnej bomby" w elektrowni atomowej w Zaporożu, gdyż brakuje do tego sprzętu - powiedział były szef ukraińskiej Państwowej Inspekcji Regulacji Jądrowych Hryhorij Płaczkow. Powiedział jednak, że możliwa byłaby tzw. strefa wykluczenia, gdyż jest dużo materiału jądrowego. Ale Rosjanie o tym jednak nie mówią. 05:46 Prezydent USA Joe Biden i premier Włoch Giorgia Meloni rozmawiali we wtorek o pomocy dla Ukrainy, a także wyzwaniach, które obecnie stają przed zachodnimi demokracjami - poinformował Biały Dom. Podczas rozmowy telefonicznej Biden i Meloni podkreślili silne relacje między Stanami Zjednoczonymi a Włochami i wyrazili gotowość do współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Omówili swoje zobowiązania do dalszego udzielania pomocy Ukrainie. Jak podała w komunikacie Kancelaria Premiera Włoch, Giorgia Meloni zwróciła uwagę na znaczenie partnerstwa transatlantyckiego, zwłaszcza w świetle historycznych wyzwań stojących przed demokracjami zachodnimi, takich jak wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny i żywnościowy. 05:14 Minister ds. społeczności i rozwoju terytorialnego Ukrainy Ołeksij Czernyszow powiedział, że kraj potrzebuje 4 mld euro, aby przetrwać zbliżający się sezon zimowy i grzewczy. Według niego Ukraina potrzebuje urządzeń zapasowych do zaopatrzenia ludności w wodę i energię, w szczególności mobilnych stacji uzdatniania wody, mobilnych stacji grzecznych, agregatów i grzejników elektrycznych. 05:08 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek wieczorem, że podczas rozmowy telefonicznej z nowym szefem brytyjskiego rządu Rishim Sunakiem zaprosił go do złożenia wizyty w Kijowie. Zaprosiłem premiera (Wielkiej Brytanii), by odwiedził Ukrainę - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że relacje dwustronne, brytyjsko-ukraińskie, będą się pogłębiać. Sunak przekazał, że Ukraina ma "niezachwiane poparcie" Wielkiej Brytanii. Zwrócił także uwagę na znaczenie pracy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i transparentności sytuacji na wypadek wszelkich dezinformacji. 05:00 Jak podały siły powietrzne armii ukraińskiego, we wtorek wieczorem około godz. 21 w obwodzie chersońskich zestrzelono dwa irańskie drony Shahed-136. Telegram Kolejny bezzałogowy samolot zniszczono w obwodzie dniepropietrowskim.