W Doniecku mobilizacja do rosyjskiej armii trwa nawet w szpitalach - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obserwujemy początek końca Federacji Rosyjskiej w obecnym kształcie; musimy być na to przygotowani, ponieważ nie byliśmy gotowi na rozpad ZSRR - ocenił były dowódca wojsk USA w Europie Ben Hodges. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski dziękuje odchodzącemu premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi za wielkie wsparcie dla walczącej Ukrainy. Poniedziałek to 194. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Służby na ruinach zniszczonego przez Rosjan budynku w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

07:49

W Doniecku, na terytorium samozwańczej, kontrolowanej przez Kreml, Donieckiej Republiki Ludowej, mobilizacja do rosyjskiej armii trwa nawet w szpitalach; osoby chore i lżej ranne są przymusowo powoływane do wojska i wysyłane na front - przekazał w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Najeźdźcy znaleźli nowy sposób na uzupełnienie strat w ludziach. Do szpitali (w Doniecku) zaczęli od niedawna przychodzić przedstawiciele rosyjskiej armii. Chorzy są przymusowo wypisywani. Dotyczy to mężczyzn w wieku poborowym, cierpiących na różne schorzenia i (leczonych z powodu) obrażeń ciała, w tym doznanych na polu walki" - poinformował sztab na Facebooku.

07:41

Kontrofensywa ukraińska na południu i wschodzie kraju osiąga postęp możliwy do potwierdzenia; siły ukraińskie idą naprzód w kilku kierunkach w obwodzie chersońskim i zdobyły obszar za rzeką Doniec w obwodzie donieckim - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Kontrofensywa ukraińska czyni możliwe do potwierdzenia postępy na południu i wschodzie. Siły ukraińskie posuwają się naprzód na kilku kierunkach na zachodzie obwodu chersońskiego i wyzwoliły obszar za rzeką Doniec w obwodzie donieckim. Tempo kontrofensywy będzie się zapewne raptownie zmieniać z dnia na dzień, jako że siły ukraińskie próbują odciąć Rosjan od niezbędnych dostaw, zakłócić ich dowodzenie i osłabić morale" - wskazuje amerykański ośrodek.

W najnowszej analizie, opublikowanej w niedzielę wieczorem (czasu lokalnego), ISW cytuje oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o trzech wyzwolonych z rąk przeciwnika miejscowościach. Zełenski nie podał ich nazw. ISW wymienia, powołując się na oficjalne i nieoficjalne doniesienia, miejscowość Wysokopilla, na południe od granicy obwodów chersońskiego i dniepropietrowskiego, i Ozerne - 20 km na północny zachód od Siwerska.

"Rosjanie będą od czasu do czasu kontratakować i odzyskiwać część pozycji; będą też oczywiście prowadzić zaciekłe ataki artyleryjskie i lotnicze na uwolnione miejscowości i nacierające oddziały ukraińskie" - prognozuje ISW.

Zauważa, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w weekend, że Moskwa zrealizuje cele swojej "operacji wojskowej" przeciwko Ukrainie. Deklaracje Pieskowa "są powtórzeniem żądania Moskwy, by Ukraina się poddała i nie wskazują, by Moskwa była skłonna do poważnych negocjacji, opierających się na realistycznej ocenie jej perspektyw w wojnie" - konstatuje ISW.

07:38

Przygotowaliśmy łącznie 49 punktów do edukacji zdalnej, w których będzie prawie 700 stanowisk do nauki - poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

"Wiele rodzin wybrało Warszawę na miejsce swojego życia i wiemy, że ani Warszawa, ani żadne inne miasto na świecie nie będzie w stanie przyjąć wszystkich chętnych uczniów. Mamy też świadomość, że nie każdy uczeń będzie u siebie dogodne warunki do łączenia się ze szkołą na Ukrainie. Bo nie ma laptopa, nie ma internetu. I dla takich uczniów przygotowujemy takie punkty" - powiedziała wiceprezydent Warszawy.

07:19

Sądzę, że obserwujemy początek końca Federacji Rosyjskiej w obecnym kształcie; musimy być na to przygotowani, ponieważ nie byliśmy gotowi na rozpad ZSRR - ocenił na Twitterze emerytowany amerykański generał Ben Hodges, były dowódca wojsk USA w Europie.

"Uważam, że cele wojenne Stanów Zjednoczonych w konflikcie (Kijowa z Moskwą - red.) powinny obejmować 'deimperializację' Rosji" - dodał Hodges.

W trakcie swojej blisko 40-letniej kariery w siłach zbrojnych USA gen. Hodges zajmował dowódcze stanowiska m.in. podczas operacji w Iraku i Afganistanie. W latach 2014-17 sprawował funkcję dowódcy amerykańskich wojsk w Europie. Odszedł ze służby w 2018 roku, obecnie pracuje jako analityk w think tanku Center for European Policy Analysis (CEPA).

07:17

Polskę i Węgry cały czas dzieli stosunek do Ukrainy, ale Węgry i kraje Grupy Wyszehradzkiej to nasi najbliżsi sojusznicy w ramach Unii Europejskiej - doskonale wiedzą, jak prowadzi się politykę w Brukseli; razem możemy działać bardziej efektywnie - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

06:43

W ocenie mediów z Rumunii rosnące w tym kraju wraz z rosyjską inwazją na Ukrainie niezadowolenie społeczne wobec sowieckich pomników nie potwierdza się w działaniach władz państwowych i samorządowych. Powodem takiej postawy są m.in. trwające dekadami zabiegi Rumunów o miejsca pamięci dla rodzimych żołnierzy poległych podczas II wojny światowej w ZSRR.

Komentatorzy telewizji Digi24 oraz bukareszteńskiego dziennika “Romania Libera", oceniając działania Estonii i Łotwy służące dekomunizacji miejsc pamięci, sceptycznie odnoszą się do możliwości podobnych akcji na terenie Rumunii.

Wskazują jednak na ożywioną debatę w mediach, w tym w sieciach społecznościowych, na temat możliwości usuwania pomników Armii Czerwonej w sytuacji rosyjskiej inwazji na Ukrainę, odbywającej się niczym "próba przywrócenia ZSRR".

05:50

Clemens Fuest, szef monachijskiego instytut badań ekonomicznych (Ifo), w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Frankfurter Allgemeine Zeitung", przewiduje ostre spowolnienie gospodarcze.

Po zapowiedzi Rosji, że do odwołania nie wyśle więcej gazu rurociągiem Nord Stream 1, szef think tanku sądzi, że Niemcy muszą przygotować się na silne wyhamowanie gospodarki. "To naprawdę ponury scenariusz, recesji trudno uniknąć" - powiedział Fuest w niedzielę portalowi niemieckiego dziennika.

Jak przypomina "FAZ", w piątek wieczorem rosyjski koncern gazowy Gazprom poinformował o odkryciu wycieku ropy podczas prac konserwacyjnych, i w związku z czym, według komunikatu firmy, bezpieczna praca turbiny gazowej nie jest już gwarantowana. Do czasu jego naprawy dostawy będą całkowicie wstrzymane - tłumaczą przedstawiciele spółki, która w ostatnich miesiącach sukcesywnie ograniczała dostawy.

05:40

Współpraca z premierem Wielkiej Brytanii układała się tak dobrze, że zainspirowani jego profilem na Instagramie @borisjohnsonuk żartobliwie przerobiliśmy jego nazwisko na ukraińsko brzmiące "Boris Johnsoniuk" - ujawnił w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zełenski wspomniał o tym w artykule opublikowanym na łamach gazety "Mail on Sunday", w którym podziękował Wielkiej Brytanii, a w szczególności ustępującemu premierowi Borisowi Johnsonowi, za wsparcie udzielane Ukrainie w obliczu rosyjskiej napaści.

"Na każdym spotkaniu i rozmowie między nami Boris miał jedno bardzo dobre pytanie: Co jeszcze? Co jeszcze jest wam potrzebne? To stało się naszym hasłem przewodnim, gwarantującym skuteczny postęp. Proszę mi wierzyć, że niewielu polityków jest gotowych do takiego działania. Od tego czasu wsparcie polityczne ze strony rządu brytyjskiego jest niezachwiane" - napisał Zełenski.

05:20

Biały Dom wydał w niedzielę oświadczenie po rozmowie telefonicznej wiceprezydent Kamali Harris z premierem Mateuszem Morawieckim. Doceniła ona hojną pomoc Polski ukraińskim uchodźcom, a także podkreśliła mocne więzi Ameryki z Polską.

"Wiceprezydent doceniła hojność i przywództwo Polski w przyjmowaniu milionów ukraińskich uchodźców i udzielaniu im niezbędnej pomocy humanitarnej, a także udzielaniu niezbędnej pomocy w zakresie bezpieczeństwa, aby pomóc narodowi ukraińskiemu w obronie jego demokracji przed nieustającą agresją Rosji" - głosi oświadczenie Białego Domu.

Dokument podkreśla też, że Harris potwierdziła nieprzemijająco silne stosunki amerykańsko-polskie oraz wysiłki na rzecz wzmocnienia wspólnego bezpieczeństwa, w tym stałe stacjonowanie w Poznaniu stanowiska dowodzenia V Korpusu Armii USA. Prezydent Biden ogłosił niedawno, że jest to pierwsze stałe miejsce stacjonowania sił amerykańskich na wschodniej flance NATO.

"Wiceprezydent omówiła również możliwości wzmocnienia dwustronnej współpracy w zakresie produkcji energii jądrowej w Polsce dla celów cywilnych, co zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne Europy, wsparło globalne rozwiązania klimatyczne i stworzyło tysiące miejsc pracy związanych z czystą energią zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych" - wyszczególnia oświadczenie Białego Domu.

05:00

Na Litwę w niedzielę przybyli pierwsi żołnierze brygady wojsk niemieckich, która ma być rozmieszczona w tym kraju w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Promem z Kilonii do Kłajpedy przypłynęło około 100 żołnierzy i około 60 jednostek transportu wojskowego 41 Brygady Grenadierów Pancernych.

"Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa wyraźnie wzrosły po ataku Rosji na Ukrainę, który zagroził prawu międzynarodowemu" - oświadczył generał Christian Nawrat, dowódca 41 Brygady Grenadierów Pancernych. Podkreślił, że: "zobowiązania NATO zostały zwiększone, a my również poczyniliśmy pewne wysiłki na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki".