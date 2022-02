Marynarka wojenna Rosji, państwa-agresora, zamknęła dla żeglugi północno-zachodnią część Morza Czarnego. Tłumaczy to "operacją antyterrorystyczną" - powiadomiła w sobotę ukraińska straż graniczna. Podkreślono, że wybrzeże tej części Morza Czarnego należy do Ukrainy, nie do Rosji. Ukraińska armia poinformowała natomiast, że doszło do przypadkowego ostrzału własnych sił przez Rosję.

