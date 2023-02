"New York Times" zamieścił nagranie zrobione w dniu wybuchu rosyjskiej agresji przez doktora Denisa Surkowa. Widać na nim noworodki przeniesione z oddziału intensywnej terapii do piwnicy placówki, gdzie powstał schron dla pacjentów.

Noworodki leżały na rozkładanych łóżkach - zamiast w inkubatorach. Większość była szczelnie owinięta kocami, niektóre były ręcznie wentylowane przez personel.

Dzieci musiały zostać ewakuowana do schronu z powodu ostrzału miasta.

To oddział intensywnej terapii dla noworodków. W schronie. Wyobrażacie to sobie? - napisał do "NYT" na WhatsAppie doktor Surkow. Taka jest nasza rzeczywistość - dodał.

Kilka dni później ukraińskie służby zbrojne opublikowało fotografię ze schronu z jednej z placówek dla dzieci w mieście Kropywnycki w centralnej części Ukrainy. Widać na nim niemowlęta i kilkuletnie maluchy stłoczone w piwnicy. W jednym łóżeczku leżało kilkoro dzieci.

W mediach społecznościowych zaczęto publikować też coraz więcej zdjęć, na których widać, jak dzieci śpią w schronach.