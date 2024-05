Rosja atakuje obwód charkowski

W ostatnich dniach siły rosyjskie intensywnie atakują położony we wschodniej Ukrainie obwód charkowski; samo miasto, drugie co do wielkości na Ukrainie, nie jest obecnie bezpośrednio zagrożone. W związku z rosyjską ofensywą Zełenski odwołał zaplanowane spotkania za granicą - w Belgii i Hiszpanii, w czwartek spotkał się z oddziałami broniącymi obwodu i miasta.

Agencja AFP podała w czwartek, że armia rosyjska opanowała od 9 maja 278 km kwadratowych terytorium Ukrainy i jest to największy obszar, jaki udało się zająć Rosjanom w ciągu ostatniego półtora roku wojny przeciwko Ukrainie. Zdobyte tereny znajdują się w większości w obwodzie charkowskim.