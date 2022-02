Kurs rosyjskiego rubla spadł w poniedziałek do rekordowo niskiego poziomu po ogłoszeniu przez państwa zachodnie nowych sankcji wymierzonych w Rosję. Na rynku azjatyckim kurs rubla spadł do 119,50 w stosunku do dolara, co oznacza spadek o 30 proc. w porównaniu z piątkowym zamknięciem notowań. Później kurs wzrósł do poziomu około 110 rubli za dolara. Te dane zmieniają się jednak błyskawicznie.

