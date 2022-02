"Nie składamy broni, będziemy bronić naszego kraju" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Sobota była trzecim dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia tego dnia!

Zdjęcie ilustracyjne / Art Service 2 / PAP

Napięta sytuacja w Kijowie

Nadal głównym celem okupantów pozostaje Kijów. W stolicy od soboty wydłużono godzinę policyjną. Rozpoczęła się ona o godz. 17 w sobotę i potrwa do 8 w poniedziałek.

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział, że sytuacja w Kijowie jest trudna i napięta. Rosjanie ostrzeliwują dzielnice mieszkalne, na ulicach działają dywersanci.

Przekazano także najnowsze dane - od początku ataku w Kijowie zmarło sześciu cywilów, 14 wojskowych i członków obrony terytorialnej, 71 osób zostało rannych.

"Dzień dobry, Ukraińcy. Teraz w internecie jest dużo fałszywych informacji, jakobym wzywał nasze wojsko do złożenia broni i do ewakuacji. A więc: oto jestem, nie złożymy broni, będziemy bronić naszego państwa, bo naszą bronią jest prawda. Naszą prawdą jest to, że to jest nasza ziemia, nasz kraj, nasze dzieci i będziemy tego wszystkiego bronić. To właśnie chciałem wam powiedzieć. Chwała Ukrainie!" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w kilkudziesięciosekundowym filmiku nagranym przed kancelarią prezydenta w centrum Kijowa.

Niemcy zmieniają decyzję

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz poinformował o kolejnym kroku wsparcia militarnego dla Ukrainy. Chodzi o wysłanie 500 rakietowych systemów przeciwlotniczych Stinger i 1000 sztuk broni przeciwpancernej.

Decyzja PZPN ws. meczu barażowego z Rosją

"Reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji" - poinformował na Twitterze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Chodzi o spotkanie Rosja - Polska zaplanowane na 24 marca w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Pojawiło się również wspólne stanowisko piłkarzy reprezentacji Polski, którzy poinformowali, że nie zamierzają wystąpić w meczu barażowym z Rosją.

Także Szwedzka Federacja Piłki Nożnej przekazała, że odmówi zmierzenia się z Rosją, jeśli obie drużyny spotkają się w finale baraży.

Giną cywile

W ostrzale wojsk rosyjskich w obwodzie donieckim zginęło w sobotę dziewiętnastu cywilów - poinformował szef wojskowo-cywilnej administracji obwodu Pawło Kyrylenko. Natomiast pod Chersoniem na południu Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały karetkę, którą wieziono rannych. Zginęły dwie osoby.

70 osób zostało rannych w rosyjskich ostrzałach w Ochtyrce w obwodzie sumskim na Ukrainie - podały władze obwodowe. Ostrzelano osiedla mieszkalne i przeprowadzono punktowe rakietowe uderzenia w jednostkę wojskową - dodano.

Z kolei pięć osób zginęło, a 6 zostało rannych w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie autobusu z pasażerami w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef wojskowo-cywilnej administracji obwodu donieckiego Pawło Kyrylenko.