"Mamy do czynienia z rosyjskim terroryzmem ekologicznym, z rosyjskim zbrodniami na środowisku naturalnym" - powiedział ukraiński minister ochrony środowiska Rusłan Striłec, łącząc się online z uczestnikami trwającej w Łodzi konferencji dotyczącej promocji bezpieczeństwa i stabilności na obszarze Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE. "Na Ukrainie jest blisko 250 miejsc, gdzie moskiewskie wojska zaatakowały nasze instalacje przemysłowe i gdzie istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska różnymi substancjami" – dodał.

Rosyjskie okopy w Czerwonym Lesie koło elektrowni w Czarnobylu / Hennadii Minchenko/Ukrinform / PAP

Konferencja "Promocja bezpieczeństwa i stabilności na obszarze Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - OBWE - poprzez zrównoważone ożywienie gospodarcze po pandemii Covid-19" rozpoczęła się w poniedziałek w Łodzi. W inauguracji wzięła udział też m.in. sekretarz generalną OBWE Helga Schmid oraz minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ukrainy Rusłan Striłec.

W swoim wystąpieniu na forum Striłec mówił o tym, że w jego kraju giną ludzie, a majątek jest grabiony przez rosyjskich najeźdźców. Bronimy także infrastruktury przemysłowej, aby poprzez jej zniszczenie przez Rosjan do środowiska naturalnego nie przedostawały się szkodliwe substancje - podkreślił.

Minister relacjonował uczestnikom konferencji OBWE rosyjskie ataki z pierwszych dni wojny na zaporoską elektrownie atomową i na uszkodzone podczas katastrofy w 1986 r. instalacje elektrowni w Czarnobylu. Rosyjscy barbarzyńcy zapomnieli o historii i z terytorium Białorusi zaatakowali uszkodzone 36 lat temu instalacje - mówił. Spowodowało to zniszczenie systemu monitorowania zanieczyszczeń - przypomniał. Mimo zagrożenia radiacyjnego wojska okupacyjne weszły do zamkniętej strefy i atakując czarnobylskie instalacje uszkodziły system monitorowania zanieczyszczeń - stwierdził Striłec.



Minister zapewnił, że Ukraina monitoruje niebezpieczeństwa dla środowiska po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Od naukowców z tureckiej marynarki wojennej mamy dane dotyczące skażenia między innymi Morza Czarnego, za które to zanieczyszczenia odpowiedzialna jest rosyjska flota inwazyjna - podsumował.