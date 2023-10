Ukraińska armia otrzymała nowe uzbrojenie. Stany Zjednoczone potajemnie wysłały Ukrainie niewielką liczbę pocisków balistycznych ATACMS o zasięgu 160 km - poinformował we wtorek "The Wall Street Journal", powołując się na źródła wtajemniczone w sprawę. Ukraina wystrzeliła pierwsze z nich już we wtorek.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Doniesienia "WSJ" potwierdzają spekulacje i sugestie ze strony rosyjskich i ukraińskich kanałów na Telegramie, że Ukraina po raz pierwszy użyła pocisków do uderzenia na bazy lotnicze pod Berdiańskiem i Ługańskiem, podczas którego zniszczono dziewięć śmigłowców. Wcześniej zdawał się to sugerować również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w oświadczeniu podziękował partnerom Ukrainy za przekazaną "skuteczną broń - tak, jak uzgodniliśmy". Przełamanie administracji Bidena w sprawie ATACMS ATACMS to wystrzeliwane z wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS i M270 MLRS pociski balistyczne o zasięgu do 300 km. Na liście życzeń Ukraińców figurują już od ponad roku, lecz administracja Joe Bidena dotąd odmawiała ich przesłania. Amerykański prezydent mówił jesienią ubiegłego roku, że nie chce, by Ukraińcy mieli możliwość rażenia nimi celów w Rosji i wywołania III wojny światowej. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley tłumaczył z kolei, że USA posiadają zbyt małą liczbę tych rakiet. Do zmiany podejścia doszło jednak tego lata. Amerykański przywódca powiedział w lipcu na zakończenie szczytu NATO w Wilnie, że rozważa przekazanie Ukrainie tej broni. Według doniesień prasy decyzja ws. rakiet zapadła podczas wizyty prezydenta Zełenskiego w Białym Domu. NBC News podkreśla, że rakiety ATACMS dałyby możliwość wojskom ukraińskim atakowania poza linią frontu rosyjskich transportów zaopatrzenia wojskowego, linii kolejowych oraz miejsc dowodzenia i kontroli. Analitycy wojskowi podkreślają ponadto, że decyzja Amerykanów o przekazaniu Ukraińcom pocisków ATACMS mogłaby zmusić Niemców do przekazania swojej broni dalekiego zasięgu, czyli pocisków manewrujących Taurus KEPD 350. Do tej pory Berlin wzbraniał się przed takim krokiem. Zobacz również: Orban spotkał się z Putinem. "Węgrom nigdy nie zależało na konfrontacji z Rosją"

Szokujące doniesienia o deportacjach ukraińskich dzieci

Jeszcze więcej broni od Korei Północnej dla Rosji?

"Absolutny rekord". Ukraińcy chwalą się skutecznością dronów