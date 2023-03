„Sytuacja w Bachmucie jest bliska punktu krytycznego. Rosjanie nieustannie uderzają w te same miejsca” – twierdzi ukraiński analityk wojskowy Oleg Żdanow. Rosja popełnia na Ukrainie różnego rodzaju zbrodnie wojenne, takie jak tortury, zabójstwa cywilów, deportacje dzieci - wynika z raportu opublikowanego przez Niezależną Międzynarodową Komisję Śledczą, powołaną przez ONZ. W sprawie przedłużenia umowy zbożowej ONZ opowiedział się po stronie Ukrainy i Turcji, które chcą, by przedłużyć ugodę o 120 dni. Piątek, 17.03.2023 r. to 387. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Ukraińscy żołnierze i Howitzer 2A65 Msta-B / Shutterstock 05:28 Fabryka Toyoty w Petersburgu może zostać przejęta przez rosyjski państwowy koncern Nami - przekazał minister przemysłu i handlu Rosji Denis Manturow. 05:20 Nadejdzie dzień, kiedy powstanie trybunał, który przywróci sprawiedliwość naszemu narodowi, ukarze Rosjan tak, jak byli ukarani agresorzy w przeszłości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu w rocznicę zbombardowania przez wojska rosyjskie budynku Teatru Dramatycznego w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy.

Wczoraj ukazał się raport międzynarodowych ekspertów, według którego Rosja popełnia na Ukrainie różnego rodzaju zbrodnie wojenne.