Należy podkreślić, że do broniącego się kraju trafiły HIMARS-y z pociskami średniego zasięgu. Amerykanie bowiem nie chcą, by Kijów zaczął z ich broni atakować cele wewnątrz Rosji.

HIMARS-y zmieniają zasady gry - mówił w rozmowie z internetowym Radiem RMF24 gen. Roman Polko . Artyleria, która jest w stanie uderzać precyzyjnie, pociski najnowocześniejszych technologii, które uderzają z dokładnością do kilku metrów, skutecznie niszczą, jak widać magazyny, składy amunicji. No bo też, jak inaczej używać tego typu artylerii, skoro jeden pocisk kosztuje kilka milionów dolarów? Tylko w wartościowe cele. Ukraińcy pokazują, że to potrafią. Nie tylko morale, nie tylko wola walki, ale też umiejętności, zdolności - podkreślał.