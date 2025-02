Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Amerykański przywódca poinformował, że wraz ze swoim rosyjskim odpowiednikiem zgodzili się, że chcą zatrzymać zabijanie podczas wojny Rosji z Ukrainą.

Donald Trump poinformował w środę po południu we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że rozmawiał telefoniczne z Władimirem Putinem. "Właśnie odbyłem długą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem" - stwierdził.

Amerykański przywódca przekazał, że rozmawiał z prezydentem Rosji o Ukrainie, Bliskim Wschodzie, energii, sztucznej inteligencji, potędze dolara i "różnych innych rzeczach".

Podczas rozmowy nie zabrakło wątków historycznych (podkreślenia "wielkiej historii obu narodów" i walki ramię w ramię podczas II wojny światowej), a także pochwał pod adresem gospodarza Kremla. "Prezydent Putin wykorzystał bardzo mocne motto mojej kampanii: ZDROWY ROZSĄDEK" - poinformował prezydent USA (pisownia oryginalna).

Trzeba zadzwonić do Kijowa

Odnosząc się do wojny w Ukrainie, obaj przywódcy zgodzili się, że pora powstrzymać rozlew krwi za naszą wschodnią granicą. "Zgodziliśmy się na ścisłą współpracę, w tym na odwiedzanie swoich narodów. Zgodziliśmy się również na natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji przez nasze zespoły" - poinformował Trump. Dodał, że pierwszym krokiem będzie telefon do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i powiadomienie go o rozmowie z Władimirem Putinem.

"Poprosiłem sekretarza stanu Marco Rubio, dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a, doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Waltza oraz ambasadora i specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa o poprowadzenie negocjacji, które, jak sądzę, zakończą się sukcesem" - przekazał prezydent USA.

W dalszej części wpisu zaatakował swojego poprzednika Joe Bidena, przekonując, że do wojny by nie doszło, gdyby on był prezydentem. "Ale wojna się wydarzyła, więc musi się skończyć. Nie powinno się tracić więcej istnień ludzkich!" - podkreślił.

"Chciałbym podziękować prezydentowi Putinowi za poświęcony czas i wysiłek (...) oraz za wczorajsze uwolnienie Marca Fogla, wspaniałego człowieka, którego osobiście przywitałem wczoraj wieczorem w Białym Domu. Wierzę, że ten wysiłek doprowadzi do pomyślnego zakończenia, mam nadzieję, że wkrótce!" - podsumował amerykański przywódca.

Wcześniej o rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem poinformowała strona rosyjska. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rozmowa obu przywódców trwała prawie półtorej godziny. Wiadomo, że gospodarz Kremla zaprosił prezydenta USA do Moskwy.