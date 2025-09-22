Ukraińcy zdecydowanie ustabilizowali front w obwodzie sumskim na północnym wschodzie swojego kraju. Jeszcze kilka miesięcy temu Rosjanie notowali tam postępy, ale teraz to siły ukraińskie prowadzą skuteczną kontrofensywę, wypychając wojska Władimira Putina. Sukces sił Kijowa ma szczególną wartość w kontekście ewentualnych rozmów pokojowych.

Ukraińcy prowadzą skuteczną operację kontrofensywną w obwodzie sumskim (zdjęcie ilustracyjne) / Dmytro Smolienko/Ukrinform / East News

Siły ukraińskie zatrzymały postęp wojsk rosyjskich w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy, przechodząc w tym regionie do kontrofensywy.

We wrześniu siłom Kijowa udało się odbić niektóre pozycje, dzięki czemu poprawiono i ustabilizowano linię frontu.

Sukces sił Kijowa ma szczególną wartość w kontekście ewentualnych rozmów pokojowych. Szczegóły w poniższym artykule.

Działania Rosjan w obwodzie sumskim rozpoczęły się zimą po tym, jak udało im się wyprzeć armię ukraińską z obwodu kurskiego na zachodzie Rosji. Jednak poza zajęciem kilku niewielkich miejscowości w pobliżu linii granicznej, Rosjanie nie byli w stanie zagrozić stolicy obwodu, Sumom, pomimo skierowania na ten odcinek pododdziałów dywizji powietrznodesantowych uznawanych za elitarne - 76. i 106.

Wobec braku znaczących sukcesów działań ofensywnych w obwodzie sumskim Rosja na początku września przerzuciła część sił do Donbasu. Teraz to siły ukraińskie prowadzą w regionie skuteczną operację kontrofensywną, wykorzystując przeciwko Rosjanom ich własną taktykę uderzeń dronami i małymi grupami piechoty - poinformował amerykański dziennik "New York Times".

We wrześniu siłom Kijowa udało się odbić niektóre pozycje, dzięki czemu poprawiono i ustabilizowano linię frontu. Ukraińcy odnieśli sukcesy m.in. w rejonach Kindratiwki, gdzie wypchali Rosjan za granicę państwową; odbito także kilka wsi. Ukraińskie jednostki prowadzą metodyczne operacje ofensywne, przecinając rosyjskie linie zaopatrzeniowe i izolując enklawy wroga.

Rosyjska operacja w obwodzie sumskim zakończyła się niepowodzeniem. Ponieśli (Rosjanie) znaczne straty, głównie w sile żywej - ogłosił 17 września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Kijowie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

Sukces Ukraińców ma wyjątkową wartość

Według "New York Times" sukcesy Ukraińców na północnym wschodzie kraju mają szczególną wartość. "Mogą osłabić pozycję Rosji w czasie ewentualnych rozmów rozejmowych, jako że na Kremlu planowano dokonać wymiany terenów w obwodzie sumskim na obszary, które rosyjska armia stara się zająć w Donbasie" - twierdzi redakcja dziennika.

O "wymianie terytoriów" pomiędzy Rosją a Ukrainą prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przywódca Rosji Władimir Putin mieli rozmawiać podczas sierpniowego spotkania na Alasce. Takiemu rozwiązaniu, jako warunkowi rozejmu, sprzeciwia się Ukraina.

Według ocen ukraińskich mediów oraz zachodnich ośrodków analitycznych, działania Rosjan do końca roku będą koncentrować się w Donbasie i będą miały na celu przede wszystkim zajęcie miasta Pokrowsk, ważnego centrum logistycznego w regionie.