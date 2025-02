Radosław Sikorski stanowczo skomentował słowa Siergieja Ławrowa o tym, że Rosja nie zaakceptuje żołnierzy NATO w Ukrainie. "Ta decyzja należy do Ukrainy, a nie Rosji" - powiedział w Brukseli szef polskiego MSZ.

Radosław Sikorski w Brukseli / Wiktor Dąbkowski / PAP

Radosław Sikorski w środę w Brukseli wziął udział w posiedzeniu komisji ds. zagranicznych (AFET) w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawił priorytety polskiej prezydencji.

Sikorski: Na tym polega cały sens ukraińskiego oporu

Szef MSZ powiedział, że "cały sens ukraińskiego oporu przeciwko rosyjskiej agresji polega na tym, że to Ukraina decyduje, jakie zagraniczne wojska, jeśli jakiekolwiek, powinny znaleźć się na jej terytorium".

To komentarz do słów Ławrowa, który we wtorek w Rijadzie powiedział po spotkaniu z przedstawicielami władz USA, że Rosja nie zaakceptuje rozmieszczenia obcych wojsk w Ukrainie w ramach porozumienia pokojowego. Chodzi o siły pokojowe, które miałyby być gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Ławrow: Jest to dla nas nie do zaakceptowania

W stolicy Arabii Saudyjskiej doszło we wtorek do pierwszego od rozpoczęcia wojny w Ukrainie spotkania delegacji wysokiego szczebla ze Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozmowom przewodniczyli szefowie dyplomacji obu krajów, USA - Marco Rubio i Rosji - Siergiej Ławrow.

Po rozmowach Ławrow powtórzył, że dla Rosji niedopuszczalne jest członkostwo Ukrainy w NATO.

Według strony rosyjskiej jest to "bezpośrednie zagrożenie dla interesów Rosji i dla jej suwerenności".

Szef rosyjskiego MSZ odniósł się też do możliwości rozmieszczenia w Ukrainie sił pokojowych. Wyjaśniliśmy dziś, że obecność sił zbrojnych z tych samych krajów NATO, ale pod inną, fałszywą flagą, pod flagą UE albo pod flagami narodowymi, nic nie zmienia w tej kwestii. Oczywiście to jest dla nas nie do zaakceptowania - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji.