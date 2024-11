Władimir Putin skarżył się niedawno, że zachodni przywódcy "nagle przestali do niego dzwonić". Wygląda na to, że trend się odwraca. Po doniesieniach o telefonie Donalda Trumpa do rosyjskiego prezydenta, zgłaszają się kolejni. Olaf Scholz zapowiedział, że "wkrótce" zadzwoni na Kreml.