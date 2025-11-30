"Spotkanie z Ukraińcami było bardzo produktywne (...). Jest wiele ruchomych elementów" - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio po niedzielnym spotkaniu delegacji ukraińskiej ze stroną amerykańską, o czym informuje Reuters. Rozmowy dotyczyły podjęcia działań na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego pokoju w Ukrainie wciąż atakowanej przez Rosję. Zakończyły się po prawie pięciu godzinach ok. 20:30 czasu polskiego. Nieco inaczej spotkanie określa agencja AFP, powołując się na źródło zbliżone do ukraińskiej delegacji. Według niej rozmowy "nie były łatwe". Axios podaje natomiast, że we wtorek wypracowany projekt pokojowy ma zostać przedstawiony Putinowi.
Spotkanie z Ukraińcami było bardzo produktywne. Byłem w kontakcie ze stroną rosyjską. Jest dużo pracy do zrobienia (...). My nie chcemy tylko, by wojna się skończyła. Chcemy także, by Ukraina już na zawsze była bezpieczna. Był nigdy więcej nie była ofiarą inwazji (...). To delikatne, to skomplikowane - powiedział Marco Rubio cytowany przez agencję Reutera.
"Proces nie jest łatwy, poszukiwane są odpowiednie sformułowania i rozwiązania" - przekazało z kolei źródło agencji AFP.
Według portalu Axios specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner mają przedstawić we wtorek Władimirowi Putinowi projekt planu pokojowego.
Kilkanaście minut wcześniej CNN informowała, że podczas spotkania omówiono niektóre z "najbardziej drażliwych kwestii" związanych z zakończeniem wojny. "Jak dotąd wszystko idzie dobrze" - podawała stacja, cytując swoje źródło.
Tuż przed startem rozmów sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukriany Rustem Umierow opublikował komunikat.
"(...) Pozostaję w stałym kontakcie z Prezydentem Ukrainy. Mamy jasne wytyczne i priorytety: ochrona interesów Ukrainy, zapewnienie merytorycznego dialogu i postęp w kwestii uzgodnień w Genewie. Pracujemy nad zapewnieniem Ukrainie prawdziwego pokoju i wiarygodnych, długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa. Delegacja złoży sprawozdanie Prezydentowi Ukrainy po zakończeniu dzisiejszych spotkań" - napisał Umierow.