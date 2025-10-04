​Do nieszczęśliwego wypadku doszło w piątek przed południem w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie). Samochód stoczył się do wody w trakcie wodowania łódki.

Jak przekazał w rozmowie z RMF24 mł. kpt. Piotr Paradowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, strażacy dostali zgłoszenie o zatopionym bmw chwilę przed godz. 11:00.

Na miejsce udały się jednostki z JRG Kamień, OSP Dziwnów, OSP Międzywodzie oraz specjalistyczna grupa wodno-nurkowa.

Urząd gminy w Dziwnowie pomógł zorganizować dźwig, a płetwonurkowie podczepili specjalne pasy do zatopionego pojazdu.

Dzięki temu udało się wyciągnąć go na suchy ląd.

Jak przyznał mł. kpt. Paradowski, elektryczne bmw było nieodpowiednio zabezpieczone i stoczyło się do wody w tracie wodowania łódki.

Działania służb zakończyły się ok. godz. 17:30. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Nie było też żadnych oznak świadczących, że doszło do jakiegokolwiek zanieczyszczenia wody.

Bmw zostało odholowane.