Jest pierwszy dokument Leona XIV. Papież podpisał w sobotę adhortację apostolską "Dilexi te" (Umiłowałem Cię) - poinformował Watykan. Publikację dokumentu zapowiedziano na 9 października.

Papież Leon XIV / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Pierwszy dokument Leona XIV zostanie ogłoszony pięć miesięcy po jego wyborze na papieża.

W czwartek wraz z publikacją dokumentu jego nauczania rozpocznie się nowy rozdział pontyfikatu papieża z USA.

Wcześniej nieoficjalnie informowano, że adhortacja poświęcona jest trosce o ubogich jako niezbędnemu elementowi braterskiej miłości, co wskazuje na kontynuację wątków nauczania papieża Franciszka.