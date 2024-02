18:30

Lokalni mieszkańcy i wolontariusze sprzątają blok mieszkalny w Kijowie, który 7 lutego został poważnie uszkodzony podczas zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na miasto.

/ Vladyslav Musiienko

18:14

Co do tego, że sytuacja Ukrainy jest coraz trudniejsza, nie ma żadnych wątpliwości. Zakręcony kurek z amerykańską pomocą sprawia, że Rosjanie już teraz mają ogromną przewagę w liczbie wystrzeliwanych pocisków artyleryjskich. Problem jest jednak szerszy - jeśli zapasy pocisków przeciwlotniczych nie zostaną uzupełnione, siły podległe Kijowowi wystrzelają się z nich do marca.

18:03

Przelot dwóch ukraińskich śmigłowców Mi-24(P/V/PU-1) na niewielkiej wysokości.