Byliśmy, jesteśmy i będziemy - oświadczył z okazji Dnia Ukraińskiej Państwowości prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zapewniając, że kraj nie spocznie, dopóki nie wyzwoli ostatniej piędzi swej ziemi. Ukraińska kontrofensywa na kierunku kontrolowanego przez Rosjan Chersonia na południu Ukrainy nabiera tempa - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. Wydarzenia związane ze 155. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.07.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraiński duchowny na tle zniszczonego rosyjskiego czołgu / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Byliśmy, jesteśmy i będziemy - oświadczył z okazji Dnia Ukraińskiej Państwowości prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zapewniając, że kraj nie spocznie, dopóki nie wyzwoli ostatniej piędzi swej ziemi.

Ponad 20 rakiet wystrzelili tego ranka Rosjanie z terytorium Białorusi w kierunku północy Ukrainy. Jak informuje ukraińska armia, pociski spadły też na Mikołajów, na południu.

Rosyjska armia zajęła drugą co do wielkości ukraińską elektrownię - w Wuhłehirsku na wschodzie kraju - poinformował wieczorem Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy.

Ukraińska kontrofensywa na kierunku kontrolowanego przez Rosjan Chersonia na południu Ukrainy nabiera tempa - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.

20:30

Objęty amerykańskimi sankcjami syryjski statek Laodicia zacumował w porcie w Trypolisie na północy Libanu z ładunkiem jęczmienia i pszenicy - poinformowała w czwartek ukraińska ambasada w Bejrucie. Według niej zboże zostało skradzione przez Rosjan na okupowanych terenach Ukrainy.

Laodicia jest jednym z trzech statków należących do syryjskich władz, które według rządu Ukrainy przewożą zboże zrabowane na ukraińskim terytorium. Wszystkie te trzy jednostki są objęte amerykańskimi sankcjami od 2015 roku.

20:07

19:56

Dwie osoby zlekceważyły zakaz wstępu na plażę i zginęły w wyniku wybuchu miny w miejscowości Kobłewe w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - poinformował na Telegramie szef regionalnych władz Witalij Kim.

"Powtarzam - jeżeli (wstęp na plażę) jest zabroniony, to oznacza, że są ku temu powody" - napisał gubernator.

19:51

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w czwartek ustawę o specjalnym statusie - prawnych i socjalnych gwarancjach - dla obywateli Polski na Ukrainie - wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej parlamentu.

Opracowany z inicjatywy prezydenta Ukrainy projekt przewiduje m.in. możliwość legalnego pobytu na terytorium Ukrainy obywateli Polski i członków ich rodzin przez 18 miesięcy, licząc od dnia przyjęcia ustawy. Polacy otrzymają też prawo do pracy, możliwość wykonywania działalności gospodarczej, nauki w placówkach oświatowych, korzystania z usług medycznych na Ukrainie. Przewidziano też pewne wypłaty socjalne.

19:48

Jak poinformował w najnowszym komunikacie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW), ukraińskie wojska zaatakowały w środę most Antonowski pod Chersoniem po raz trzeci w ciągu 10 dni i prawdopodobnie nie nadaje się on już do użytku. W poniedziałek ISW powiadomił, że Ukraińcy uszkodzili również dwa pozostałe mosty wiodące do Chersonia, co może utrudnić najeźdźcom dostarczanie sprzętu wojskowego do tego miasta.

"Kontrola przepraw przez Dniepr stanie się prawdopodobnie kluczowym czynnikiem dla wyniku walk w regionie chersońskim" - ocenił 20 lipca brytyjski resort obrony.

19:33

Rosyjskie propagandowe media już nie ukrywają, że wojska najeźdźcy muszą mierzyć się z coraz większymi trudnościami w okupowanym Chersoniu na południu Ukrainy. Sami Rosjanie przyznają, że zostali tam niemal odcięci od źródeł zaopatrzenia - powiadomiło rządowe ukraińskie Centrum Komunikacji Strategicznej.

19:19

Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała ukraińskim deputowanym, że PE pomoże Ukrainie na każdym kroku w "niełatwej drodze" do członkostwa w UE. Nigdy nie zaakceptujemy inwazji na pokojowy i niezależny kraj europejski, jakim jest Ukraina - podkreśliła odnosząc się do rosyjskiej agresji.

19:05

Władze Uzbekistanu zaapelowały do swoich obywateli o ostrożny wybór ofert pracy w Rosji. Jak podkreślono, wiele ogłoszeń, w których proponowane jest wysokie wynagrodzenie, w rzeczywistości zakłada wyjazd na wojnę w Ukrainie - informuje Radio Swoboda.



Radio Swoboda podkreśla, że organizacja dziennikarska MediaHub w ubiegłym tygodniu poinformowała o werbunku obywateli Uzbekistanu i Kirgistanu w mediach społecznościowych na wojnę w Ukrainie.



18:42

Rosja wywozi z okupowanych terenów Ukrainy nie tylko zboże, ale też słonecznik - pisze rosyjska redakcja BBC. W internecie poszukiwani są kierowcy do transportu nasion do zakładów w Rosji - relacjonuje serwis.



Od wiosny ukraińskie władze oskarżają Rosję o kradzież i wywożenie z okupowanych terytoriów zboża. Ziarno trafia na anektowany Krym, a stamtąd przynajmniej część płodów jest wywożonych do Syrii i Turcji - podkreśla BBC.



BBC dotarła do zamieszczanych w internecie ogłoszeń w sprawie poszukiwania kierowców do wywozu słonecznika. "Gwarantujemy asystę transportu. Walk i przelotów nie ma, jest spokojnie. Wszędzie są rosyjskie punkty kontrolne" - napisano w ogłoszeniu, w którym poszukiwano osób do wywozu słonecznika z miejscowości Bunczukiwka na terytorium samozwańczej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej do obwodu biełgorodzkiego w Rosji.

18:21

Cztery osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału hotelu w mieście Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Atak nastąpił w środę rano.

Misja poszukiwawczo-ratunkowa została zakończona. Obecnie trwają prace nad demontażem zniszczonych elementów hotelu - czytamy w komunikacie DSNS na Facebooku.

18:13

Pożar rosyjskiego składu broni w okupowanym Doniecku.

17:43

W obwodzie winnickim duchowny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) zaatakował księdza Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UPC). Zwolennik Putina Gundiajew uderzył krzyżem swojego "kolegę", ponieważ przedstawiciel UPC oskarżył RKP o pomoc okupantom.

17:25

Litwa będzie działać na rzecz wzmocnienia sankcji nałożonych na Rosję i zagwarantowania ich realizacji, a także zmniejszenia zależności Europy od rosyjskich nośników energii - zadeklarował litewski prezydent Gitanas Nauseda podczas czwartkowej wizyty w stolicy Ukrainy Kijowie.

"Dzisiaj widzimy już wyraźnie, że decyzje o wprowadzeniu międzynarodowych sankcji przeciwko Kremlowi i militarnym wsparciu Ukrainy (były) ważne, ale (okazały się) niewystarczające. (...) Należy zablokować przepływy pieniężne, pomagające Rosji finansować tę okrutną wojnę" - ocenił Nauseda w wystąpieniu w ukraińskiej Radzie Najwyższej (parlamencie). Jego słowa przytoczyła agencja Interfax-Ukraina.

16:51

"Rosja - jako imperium albo federacja - od średniowiecza ma długą historię podpisywania dokumentów tylko po to, by zaraz potem je naruszać. Najbardziej bulwersujący przypadek w ostatnich dziesięcioleciach to memorandum budapeszteńskie, które Rosja podpisała, gwarantując Ukrainie integralność terytorialną" - powiedział w telewizji szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs..

Jak pisze agencja LETA, minister odniósł się w ten sposób do rosyjskiego ostrzału portu w Odessie w sobotę, dzień po podpisaniu porozumień w sprawie eksportu zboża z ukraińskich portów.

16:33

Rosyjska dziennikarka Marina Owsiannikowa, ukarana wcześniej za wyrażenie w marcu na antenie państwowej telewizji sprzeciwu wobec inwazji na Ukrainę, otrzymała kolejną grzywnę za inną wypowiedź, którą sąd uznał za "szkalowanie armii" - poinformowała w czwartek agencja Reutera.

Była reporterka państwowej telewizji Kanał 1 określiła postępowanie sądowe w swojej sprawie jako "absurdalne" - powiadomił Reuters. Sąd nałożył na dziennikarkę grzywnę w wysokości 50 tys. rubli (około 3,8 tys. zł).

"Rozpowszechnianie fałszywych informacji" o rosyjskiej armii jest zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności.

16:12

Nowy znaczek pocztowy "Dobry wieczór, jesteśmy z Ukrainy" już w sprzedaży. Jak informowała wcześniej Ukrposhta, znaczek jest poświęcony ukraińskim "wojskom traktorowym". Znaczek został wydany w nakładzie 5 mln egzemplarzy, a jego sprzedaż obowiązują ograniczenia.

16:01

Na Ukrainie powstanie Kolegium Europejskie, ukraiński rząd podpisał memorandum o współpracy z Kolegium Europejskim w warszawskim Natolinie - poinformował w czwartek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Mam zaszczyt ogłosić jeszcze jeden bardzo ważny krok. Unia Europejska ma Kolegium Europejskie w Brugii (w Belgii) i w Natolinie (w Warszawie). To jedna z najbardziej szanowanych instytucji edukacji podyplomowej, które przygotowują specjalistów do pracy w instytucjach UE i w krajach członkowskich. Tworzymy na Ukrainie nasze Kolegium Europejskie" - powiedział Zełenski w parlamencie. Jego wypowiedź cytuje Interfax-Ukraina.

15:48

W Dniu Ukraińskiej Państwowości oraz Dniu Chrztu Rusi Kijowskiej-Ukrainy rozmawiałem z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I i poinformowałem go, że rosyjskie wojska zniszczyły w naszym kraju blisko 200 cerkwi - napisał w czwartek na Twitterze ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Podziękowałem (patriarsze) za modlitwy za Ukrainę oraz życzenia (naszego) zwycięstwa i pokoju. Przekazałem prawdę o strasznych zbrodniach najeźdźców" - dodał.

15:38

Łotewski rząd zatwierdził w czwartek dodatkową pomoc wojskową dla Ukrainy - poinformował minister obrony Artis Pabriks. Nie sprecyzował, jaką dokładnie formę będzie miało nowe wsparcie. Do tej pory Łotwa przeznaczyła na pomoc militarną dla Ukrainy ponad 200 mln euro.

Rząd podjął decyzję na nadzwyczajnym posiedzeniu za zamkniętymi drzwiami. Władze nie sprecyzowały w rozmowie z mediami, jaką formę będzie miała nowa pomoc i jak zostanie przekazana.

15:17

Pięć osób zginęło, a 25 zostało rannych w czwartek w rosyjskim ostrzale miasta Kropywnycki w środkowej części Ukrainy - poinformował szef władz obwodu kirowohradzkiego Andrij Rajkowycz. Wśród zabitych jest jeden wojskowy.

"Pięć osób zginęło wskutek ostrzału rakietowego, do którego doszło w Kropywnyckim o 12.22. Kolejnych 25 osób zostało rannych, w tym 12 wojskowych i 13 cywilów" - podał portal Suspilne, powołując się na Rajkowycza.

Jak dodał gubernator, pociski uderzyły w hangary akademii lotnictwa Narodowego Uniwersytetu Lotniczego. Zniszczone zostały dwa samoloty cywilne i jeden samolot An-26.

15:01

Zagrożenia geopolityczne wobec wojny na Ukrainie, podejście do dalszej integracji europejskiej, energetyka i relacje gospodarcze oraz niedostateczne wsparcie sprzętowe Niemiec dla Ukrainy były tematami rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego i szefa CDU Friedricha Merza - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

14:38

Obserwujemy masowy odpływ młodych ludzi z okupowanych przez Rosję terenów na południu Ukrainy. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest niechęć do podejmowania nauki w uczelniach kształcących zgodnie z wytycznymi Kremla - poinformował w czwartek mer Melitopola Iwan Fedorow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Fedorow zadeklarował, że kandydaci na studia pochodzący z okupowanych obszarów, którzy zamierzają ubiegać się o miejsca w ukraińskich uczelniach, mogą skorzystać z dodatkowych przywilejów. Takie osoby będą zwolnione z egzaminów wstępnych, a decyzja o ich przyjęciu do szkoły wyższej zostanie podjęta tylko na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Melitopol w obwodzie zaporoskim jest kontrolowany przez siły wroga od pierwszych dni marca. Przed rosyjską inwazją miasto liczyło około 150 tys. mieszkańców.

14:19

Powiedziano nam, że ponad 75 tys. Rosjan zostało albo zabitych, albo zranionych, co jest ogromną liczbą - powiedziała polityk i była funkcjonariuszka CIA kongresmenka Demokratów Elissa Slotkin. Dodała, że według wiedzy administracji na Ukrainie zaangażowanych jest ponad 80 proc. wszystkich rosyjskich sił lądowych i są one "zmęczone".

W ubiegłym tygodniu dyrektor CIA Bill Burns stwierdził, że na Ukrainie zginęło dotychczas ok. 15 tys. rosyjskich żołnierzy, jednak nie podał liczby rannych. Szef brytyjskiego wywiadu MI6 mówił o podobnych liczbach, lecz zaznaczył, że 15 tys. to "ostrożna" ocena.

14:16

Senat USA jednogłośnie przyjął rezolucję wzywającą sekretarza stanu Antony'ego Blinkena do uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano na zbrodnicze działania Kremla podczas wojen w Czeczenii, Gruzji, Syrii i na Ukrainie - powiadomił dziennik "New York Times".

Jak podkreślono w uchwale Senatu, postępowanie rosyjskich władz przyczyniło się do śmierci "niezliczonych niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci", a siły zbrojne (najeźdźcy) "dopuściły się (na Ukrainie) licznych doraźnych egzekucji na cywilach, po czym próbowały ukryć swoje okrucieństwa, dokonując masowych pochówków".

Podobne działania na rzecz napiętnowania Rosji podjęto też w Izbie Reprezentantów, a przewodnicząca tego gremium Nancy Pelosi powinna jednoznacznie poprzeć rezolucję. Uprawnienia do wpisania danego państwa na listę sponsorów terroryzmu posiada jednak wyłącznie Departament Stanu - czytamy w komunikacie "NYT".

14:07

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o śledztwie wszczętym wobec funkcjonariuszy służby celnej, którzy pozwolili na nielegalny wywóz ponad 28 mln dolarów i ponad 1 mln euro w gotówce.

Pieniądze miały być przewiezione przez "zielony korytarz", czyli bez konieczności deklaracji, choć w ten sposób można wywieźć z Ukrainy jedynie równowartość 10 tys. USD.

Według źródła portalu Ukrainska Prawda osobą, która przewoziła gotówkę, była żona deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy Ihora Kotwickiego z Frontu Ludowego.

13:35

W ramach ukrytej mobilizacji na wojnę z Ukrainą Kreml rekrutuje członków skrajnie prawicowych organizacji, odwołujących się do ideologii nazistowskiej. Jedną z takich struktur jest Legion Imperialny, czyli paramilitarna frakcja Rosyjskiego Ruchu Imperialnego - powiadomiła ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Władze polityczne i dowódcy wojskowi w Rosji starają się pospiesznie odnowić zdolności bojowe formacji, które poniosły straty na Ukrainie. W tym celu machina propagandowa Putina zintensyfikowała działania Rosyjskiego Ruchu Imperialnego. Trwa intensywna mobilizacja członków tej organizacji, w szczególności jego paramilitarnego skrzydła, do udziału w inwazji na (sąsiedni kraj) - oświadczyła Malar, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.

Wiceminister zwróciła uwagę na cynizm i hipokryzję Kremla, który oficjalnie uzasadnia agresję na Ukrainę m.in. potrzebą "denazyfikacji" tego państwa. Tymczasem Rosja ściąga na wojnę siły otwarcie posługujące się neonazistowską ideologią i (uznawane za) niebezpiecznych terrorystów - podkreśliła przedstawicielka ukraińskiego rządu.

12:57

Co najmniej dwie osoby zginęły, a dziesięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów kilku obwodów Ukrainy rano - poinformowali przedstawiciele władz obwodowych w sieciach społecznościowych.

Jedna osoba zginęła, a dwie doznały obrażeń w wyniku ostrzału wioski Szestirnia w rejonie krzyworoskim obwodu dniepropietrowskiego. Wskutek ostrzału wybuchł pożar. Jego gaszenie trwa - powiadomił szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko na Telegramie.

Jeden policjant zginął, a dwóch cywilów odniosło obrażenia w wyniku ostrzału elektrociepłowni i dzielnicy mieszkalnej w obwodzie charkowskim. Trwa gaszenie pożaru - podał szef wydziału śledczego policji obwodu charkowskiego Serhij Bołwinow na Facebooku.

Pięcioro cywilów zostało natomiast rannych podczas rosyjskiego ostrzału obiektów infrastruktury w Kijowie - podał na Telegramie szef władz obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba. Jak dodał, na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych.

12:45

Na 15 lat pozbawienia wolności została skazana mieszkanka rejonu czuhujewskiego w obwodzie charkowskim za przekazywanie wrogowi informacji o rozmieszczeniu ukraińskich wojsk i sprzętu - podała prokuratura obwodu charkowskiego na Telegramie,

39-letnią mieszkankę wsi Wysoczyniwka uznano za winną zdrady stanu w warunkach stanu wojennego. Prokuratura ustaliła, że od początku wojny kobieta systematycznie wyszukiwała i gromadziła informacje o rozmieszczeniu wojsk ukraińskich, a następnie przekazywała je przez sieci społecznościowe przedstawicielom Rosji oraz nielegalnych ugrupowań zbrojnych tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej.

Sąd skazał ją nie tylko na pozbawienie wolności, ale też na konfiskatę mienia. Wyrok nie jest prawomocny.



Telegram

12:22

Ukraińskie schrony mogą pomieścić jedynie 10 procent ludności - powiedział na konferencji prasowej przedstawiciel Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), cytowany przez Ukrinform.

Na Ukrainie zewidencjonowanych jest prawie 21 tys. schronów. Na pierwszy rzut oka to duża liczba, lecz może się w nich zmieścić jedynie około 10 proc. ludności - powiedział dyrektor Departamentu Organizacji Środków Ochrony Ludności DSNS Wiktor Witowecki.

Wyjaśnił, że zwykłe miejsca ukrycia jedynie częściowo chronią przed siłą rażenia. Jedynie w schronie jesteśmy bezpieczni. W piwnicy, suterenie i innych tego typu prowizorycznych kryjówkach - niestety jesteśmy tylko trochę bezpieczniejsi niż na zewnątrz - podkreślił.



12:07

Francuscy, rosyjscy i amerykańscy politycy odwiedzają państwa Afryki, aby zdobyć poparcie dla swoich stanowisk w sprawie wojny w Ukrainie; jest to najbardziej intensywna rywalizacja o wpływy na Czarnym Lądzie od czasów zimnej wojny - napisał w czwartek portal us.news.com.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oraz wysocy rosyjscy urzędnicy odwiedzają w tym tygodniu po kilka krajów afrykańskich. Samantha Power, szefowa amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego, udała się w zeszłym tygodniu do Kenii i Somalii. Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, w przyszłym tygodniu uda się do Ghany i Ugandy.

To tak jakby w Afryce rozgrywała się nowa zimna wojna, gdzie rywalizujące strony próbują zdobyć wpływy - powiedział William Gumede, dyrektor fundacji Democracy Works.

12:06

Rosyjskie rakiety trafiły w ukraińską jednostkę wojskową w obwodzie kijowskim - powiedział dziennikarzom wiceszef głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksij Hromow.

Hromow powiedział, że około godz. 5 rano (4 czasu polskiego) siły rosyjskie wystrzeliły w kierunku jednostki znajdującej się we wsi Lutiż sześć rakiet Kalibr, przy czym jedną z nich udało się strącić ukraińskim obrońcom. Pociski odpalono z wód Morza Czarnego.

Na razie wiadomo, że jeden budynek został zniszczony, a dwa uszkodzone - podał Hromow.

12:05

22,5 mln zł - to kwota uzyskana w wielkiej zbiórce pieniędzy na zakup drona Bayraktar dla Ukrainy. Dziennikarz Sławomir Sierakowski, który zainicjował akcję, poinformował, że turecki producent sprzętu przekaże drona... bezpłatnie. Środki ze zbiórki trafią do Ukrainy na pomoc humanitarną.

12:03

Organizacje międzynarodowe przekazały Ukraińcom ponad 10 mld hrywien (ok. 270 mln dol.) pomocy pieniężnej - poinformował wiceprezes Towarzystwa Czerwonego Krzyża Ukrainy Pawło Rozenko w telewizji Espreso.

Są to środki od darczyńców oraz z rozmaitych programów pomocowych i nie obejmują rzeczowej pomocy humanitarnej.

Jak podkreślił, tydzień temu rozpoczęto wypłatę pomocy na rachunki przesiedleńców oraz osób z najbardziej narażonych warstw społecznych.

Rozenko zaapelował przy tym do Ukraińców, by byli ostrożni przy ubieganiu się o pomoc, gdyż "wokół tych programów działają oszuści" - np. dzwonią i proszą o dane osobowe, takie jak numer paszportu czy numer i kod karty bankowej. W żadnym wypadku nikomu (nieupoważnionemu) nie wolno ich podawać - podkreślił.

11:04

Zniszczenia po bombardowaniu Mikołajewa.

10:56

Na boisku wszystko zgodnie z planem, ale zachowanie kibiców skandujących nazwisko Putina godne ubolewania - podkreślił trener Dynama Kijów Mircea Lucescu po meczu Ligi Mistrzów. Jego piłkarze pokonali w Stambule Fenerbahce po dogrywce 2:1 i awansowali do trzeciej rundy kwalifikacji.

10:46

Byliśmy, jesteśmy i będziemy - oświadczył z okazji Dnia Ukraińskiej Państwowości prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zapewniając, że kraj nie spocznie, dopóki nie wyzwoli ostatniej piędzi swej ziemi.

Wszystkie etapy historii państwowości Ukrainy, jej obrony i walki o nią można opisać jednym zdaniem: byliśmy, jesteśmy i będziemy! Będziemy, bo nasze państwo ma niezwykłych synów i córki, którzy stanęli w jego obronie! - oznajmił Zełenski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Prezydent oświadczył, że Ukraińcy nie znają słowa "niewola" i będą bić się o swoją państwowość do ostatniego tchu, ostatniego pocisku i ostatniego żołnierza. Będziemy żyć, aby walczyć, i walczyć, aby żyć. Nie poddamy się, dopóki nie wygnamy z naszej ziemi ostatniego okupanta, dopóki nie wyzwolimy ostatniego metra ukraińskiej ziemi - zapewnił.

Podkreślił, że choć historia państwowości Ukrainy liczy tysiąc lat, to dopiero w tym roku po raz pierwszy kraj świętuje dzień swej państwowości. Został on ustanowiony dekretem prezydenta z 24 sierpnia ubiegłego roku. Jest obchodzony 28 lipca, czyli w Dzień Chrztu Rusi Kijowskiej-Ukrainy.

Dziś bronimy (Ukrainy) z bronią w ręku. 155 dni z rzędu. Można więc powiedzieć, że dla nas Dzień Państwowości jest codziennie - zaznaczył.

08:54

Pięć osób zginęło, a osiem zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego w środę - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

Dwóch cywilów zginęło w Awdijiwce, jeden w Nju-Jorku, jeden w Bachmucie i jeden w Sołedarze.

Kyryłenko dodał, że nadal nie jest możliwe określenie dokładnej liczby osób zabitych w Mariupolu oraz w Wołonowasze.

Telegram

08:43

Ukraińska kontrofensywa na kierunku kontrolowanego przez Rosjan Chersonia na południu Ukrainy nabiera tempa - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.

Ukraińskie siły najprawdopodobniej utworzyły przyczółek na południe od rzeki Ingulec, która stanowi północne obrzeże okupowanego przez Rosjan Chersonia - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony na Twitterze.

Ukraina wykorzystała swoją nową artylerię dalekiego zasięgu do uszkodzenia co najmniej trzech mostów na Dnieprze, wykorzystywanych przez Rosję do zaopatrywania kontrolowanych przez siebie obszarów. Jeden z nich, 1000-metrowy Most Antonowski w pobliżu miasta Chersoń, został uszkodzony w ubiegłym tygodniu. Ukraina uderzyła w niego ponownie w środę i jest bardzo prawdopodobne, że przeprawa w chwili obecnej nie nadaje się do użytku.

Rosyjska 49. Armia, stacjonująca na zachodnim brzegu Dniepru, wygląda teraz na bardzo zagrożoną, a Chersoń został praktycznie odcięty od innych terytoriów okupowanych przez Rosję. Jego utrata poważnie osłabiłaby rosyjskie próby przedstawienia okupacji jako sukcesu - poinformował brytyjski wywiad.



08:41

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,081 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 22,5 tys. osób.

08:10

Rosjanie zabrali ją razem z mężem i synem; wszystkich torturowali, a potem zabili. Ciało jej i jej syna wrzucili z dwoma innymi do masowej mogiły, którą tylko częściowo zasypali ziemią. Jej męża wrzucili do studni - mówi PAP Tanja, siostra Olgi Suchenko, zamordowanej sołtys Motyżyna.

08:08

Siły rosyjskie koncentrują się na pełnym zajęciu obwodów ługańskiego i donieckiego Ukrainy oraz na utrzymaniu zajętych terenów innych obwodów - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Na kierunku słowiańskim siły rosyjskie usiłowały znaleźć słabe punkty ukraińskiej obrony, bez powodzenia szturmując w kierunku Dowheńke-Mazaniwka i Pasika-Dołyna. Ostrzeliwały też szereg miejscowości, w tym Petriwkę i Husariwkę.

Na kierunku bachmuckim siły ukraińskie odbiły natarcie w kierunku Kłynowe-Bachmut i Myroniwski-Semihirja, zmuszając przeciwnika do wycofania się. Wojska rosyjskie odniosły natomiast częściowe powodzenie w kierunku Widrodżennia-Werszyna, umacniając się na południowy wschód od Werszyny. Nie przyniosła powodzenia próba przesunięcia się sił rosyjskich w kierunku Wołodymyriwka-Sołedar i Striapiwka-Sołedar. Żołnierze rosyjscy ostrzeliwali liczne miejscowości, m.in. okolice Biłohoriwki i Nju-Jorka.

Na kierunku charkowskim siły rosyjskie ostrzeliwały wiele miejscowości, w tym sam Charków, a także m.in. Dementijiwkę, Cyrkuny, Ruski Tyszky i Petriwkę. W pobliżu tej ostatniej miejscowości przeprowadziły też atak lotniczy.

Na północy siły rosyjskie ostrzelały okolice Mykołajiwki w obwodzie czernihowskim oraz Towstodubowego i Riasnego w obwodzie sumskim.

Na kierunku awdijiwskim, nowopawliwskim i zaporoskim wojska rosyjskie ostrzelały m.in. Marjinkę, Biłohirję, Pawliwkę i Perwomajske.

Na południu siły rosyjskie próbowały utrzymać zajęte pozycje i odzyskać wyzwolone przez siły ukraińskie tereny na kierunku krzyworoskim. Wojska ukraińskie odbiły szturm w kierunku Bruskynske-Biłohoriwka, zmuszając przeciwnika do wycofania się.

Wojsko rosyjskie nadal blokuje Ukrainie komunikację morską na Morzu Czarnym.



07:45

Nocny pożar portu w Odessie. Trwa wyjaśnianie przyczyn pojawienia się ognia w terminalu - mówił w ukraińskiej telewizji Sierhij Bratczuk z obwodowej administracji, dodając, że być może powodem była upalna pogoda.



Ogień udało się ugasić w ciągu półtorej, dwóch godzin. O ile mi wiadomo, nikt nie został ranny - przekazał.

Bratczuk twierdzi też, że ten pożar w żaden sposób nie wpłynie na uruchomienie eksportu ukraińskiego zboża. Port w Odessie jest jednym z trzech, z których wypływać mają statki z ziarnem.



06:55

Ponad 20 rakiet wystrzelili tego ranka Rosjanie z terytorium Białorusi w kierunku północy Ukrainy. Jak informuje ukraińska armia, pociski spadły też na Mikołajów, na południu.



Mimo tak zmasowanego ataku, najprawdopodobniej nie ma ofiar wśród ludzi. Władze Kijowa informują o co najmniej trzech eksplozjach w pobliżu stolicy. Pociski miały spaść na obiekty infrastruktury w rejonie wyszgorodzkim. W Charków - jak mówi mer tego miasta - trafiły dwie rakiety S-300. Z kolei w obwód czernihowski uderzyło 9 pocisków. Nie jest wykluczone, że drugie tyle zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna.

Informacje o rakietowych ostrzałach docierają także z południa kraju. Mer Mikołajowa wezwał mieszkańców, by nie opuszczali schronów. W mieście słychać było potężne wybuchy.



06:51

Siły rosyjskie obecnie wydają się zdolne do jednoczesnego prowadzenia tylko dwóch większych operacji ofensywnych w Ukrainie: na Siewiersk i na Bachmut w obwodzie donieckim na południowym wschodzie kraju - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank podkreśla, że ofensywa na Siewiersk jest prowadzona od strony Werchniokamjanki i Biłohoriwki, zaś na Bachmut od strony Nowołuhanskiego oraz Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej.

"Siły rosyjskie zaangażowały wystarczające zasoby, by prowadzić niemal codzienne szturmy naziemne i zajmować terytoria na tych dwóch kierunkach, ale nie są w stanie utrzymać podobnego tempa operacyjnego ani uzyskać podobnych zdobyczy terytorialnych w innych rejonach Ukrainy. Z tego względu rosyjska ofensywa zapewne osiągnie kulminację przed zdobyciem innych większych terenów miejskich" - czytamy.

06:44

Rosja nadal przewodniczy Komitetowi Światowego Dziedzictwa UNESCO, aby ją zablokować potrzeba politycznej decyzji wszystkich jego członków. W tym roku ma się odbyć sesja Komitetu z okazji 50. rocznicy ustanowienia międzynarodowego systemu ochrony światowego dziedzictwa, kraje UE nie wyobrażają sobie, by do spotkania doszło w Kazaniu lub innym rosyjskim mieście, jak jest to zaplanowane - mówi PAP Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO Magdalena Marcinkowska.

Ambasador Marcinkowska odpowiada, że trudno jest zrozumieć, jak kraj-agresor, gwałcący zasady konwencji, niszczący zabytki jednocześnie wciąż przewodniczy Komitetowi Światowego Dziedzictwa. Komitet i członkowie nadal starają się znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby na zmianę przewodniczącego oraz ustalenie nowej daty i miejsca zorganizowania 45. sesji organizacji. Biuro Komitetu zawiesiło na razie obrady - tłumaczy Marcinkowska.

Kraje UE reprezentują jasne stanowisko ani sesja w Kazaniu, ani na innym terytorium Rosji odbyć się nie może - podkreśla dyplomatka. Czas ucieka, a przygotowanie takiej sesji z udziałem kilku tysięcy osób to duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Stronami Konwencji są obecnie 194 państwa. Zwykle na takich spotkaniach pojawiają się prezydenci, ministrowie, eksperci, zarządcy miejsc światowego dziedzictwa, ludzie kultury i sztuki oraz media, organizacje pozarządowe; ponadto organizowanych jest wiele dodatkowych wydarzeń - dodaje.

05:09

Znalezienie wystarczającej liczby marynarzy chętnych do pływania statkami, które utknęły w ukraińskich portach może być poważną przeszkodą we wznowieniu eksportu zboża z Ukrainy drogą morską - pisze Reuters. Przedstawiciele branży obawiają się o bezpieczeństwo swoich pracowników.



05:05

Rosyjska armia zajęła drugą co do wielkości ukraińską elektrownię - w Wuhłehirsku na wschodzie kraju - poinformował wwieczorem Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy, w wywiadzie zamieszczonym na kanale YouTube.

Elektrownia węglowa w Wuhłehirsku położona jest około 50 km na północny wschód od Doniecka.

"Zyskali (Rosjanie) niewielką przewagę taktyczną - zdobyli Wuhłehirsk" - powiedział Arestowicz.

Doradca ukraińskiego prezydenta poinformował także, że Rosja przerzuca znaczne siły w kierunku południowym.