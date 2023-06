Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał międzynarodowe organizacje do pomocy w walce ze skutkami zniszczenia zapory w Nowej Kachowce. W okupowanym przez Rosję mieście Oleszki w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, są już trzy pierwsze ofiary śmiertelne powodzi wywołanej zniszczeniem przez wroga zapory na Dnieprze. Artyleria rosyjska ostrzelała Ukrainsk, miasto w obwodzie donieckim, zabijając trzy osoby, Kolejne trzy zostały ranne. Wśród ofiar są dzieci - poinformował w nocy ze środy na czwartek na Telegramie Andrij Jermak, szef Urzędu Prezydenta Ukrainy.

Ewakuacja z zalanego Chersonia / PAP/EPA/GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA

06:20

Artyleria rosyjska ostrzelała Ukrainsk, miasto w obwodzie donieckim, zabijając trzy osoby, Kolejne trzy zostały ranne. Wśród ofiar są dzieci - poinformował w nocy ze środy na czwartek na Telegramie Andrij Jermak, szef Urzędu Prezydenta Ukrainy.

Według agencji Ukrinform siły rosyjskie ostrzeliwały w środę wieczorem rakietami również obwód charkowski.





06:17

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że międzynarodowe organizacje pomocowe, takie jak Czerwony Krzyż powinny niezwłocznie włączyć się do akcji usuwania skutków zniszczenia zapory i hydroelektrowni w Nowej Kachowce, a zwłaszcza ewakuacji ludności z zalanych terenów. Podkreślił, że dotyczy to zwłaszcza terenów zajętych przez siły rosyjskie, do których ukraińskie wojsko i służby ratunkowe nie mają obecnie dostępu.

Zełenski oświadczył, że dotychczas ewakuowano z obwodów chersońskiego i mikołajowskiego ponad 2 tys. osób. Jednak sytuacja na terenach okupowanych przez Rosjan jest katastrofalna. „Ludzie pozbawieni są dostępu do wody pitnej, nie mają żywności ani pomocy lekarskiej. Trudno w tej chwili ocenić jak będzie skala ofiar śmiertelnych” - zaznaczył.

06:15

"W okupowanym przez Rosję mieście Oleszki w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, są już trzy pierwsze ofiary śmiertelne powodzi wywołanej zniszczeniem przez wroga zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce" - powiadomił w środę na antenie ukraińskich kanałów telewizyjnych Suspilne i Espreso lojalny wobec Kijowa mer Oleszek Jewhen Ryszczuk.