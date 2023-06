Pałac Elizejski poinformował, że centrum kryzysowe MSZ Francji wyśle szybko pierwszą transzę pomocy w postaci 10 ton leków, materiałów higienicznych i środków uzdatniania wody.

"Francja potępia ten odrażający akt" - napisał na Twitterze Macron, odnosząc się do zniszczenia zapory.

20:33

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg złoży w poniedziałek wizytę w Białym Domu, by omówić zaplanowany na lipiec szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie - poinformowała Karine Jean-Pierre, rzeczniczka prezydenta USA Joe Bidena. Dodała, że przywódcy będą rozmawiać też na temat pomocy dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję.

"Prezydent Biden i sekretarz generalny Stoltenberg omówią przygotowania na szczyt, w tym pracę, by dalej wzmocnić odstraszanie i obronę, opierając się na deklaracjach inwestycji obronnych z walijskiego szczytu w 2014 roku" - powiedziała Jean-Pierre podczas briefingu prasowego.

Dodała, że obaj politycy będą rozmawiać też o wsparciu Sojuszu dla Ukrainy.

20:22

To jasne, że za zniszczeniem zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce stoi Moskwa - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild". Rosja obawia się, że rozpoczniemy kontrofensywę w tym kierunku i chce utrudnić wyzwolenie naszych terytoriów, ale i tak przegra - podkreślił Zełenski.

"Już rok temu mieliśmy informacje, że coś się będzie działo. Również o tym, że tama będzie zaminowana. Ukraina udostępniła te informacje swoim partnerom" - wyjaśnił ukraiński prezydent. "Wielu mówiło, że jest duże ryzyko wysadzenia tamy w powietrze, jeśli wróg wyczuje, że zbliżamy się na te tereny, aby je wyzwolić" - dodał.



19:51

Od 14 czerwca do 6 listopada w muzeum w paryskim Luwrze będzie można oglądać szesnaście ukraińskich dzieł sztuki ewakuowanych i ocalonych przed rosyjską inwazją, w tym pięć ikon bizantyjskich z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Barbary Chanenko w Kijowie - poinformowała w środę dyrektor Luwru Laurence des Cars.

Ponadto jedenaście innych wielkich dzieł z ukraińskiego muzeum, wybranych do współpracy naukowej nad renowacją, będzie przechowywanych w Luwrze - powiedziała des Cars agencji AFP.

19:39

W czasie lipcowego szczytu NATO w Wilnie zostanie wywieszonych 33 tys. flag Ukrainy - poinformowały władze litewskiej stolicy. Liczba jest symboliczna - Ukraina może stać się 33. członkiem NATO - tłumaczy wileński magistrat.

"Aktywnie wspieramy Ukrainę od początku wojny. Chcemy, aby nasze wsparcie było widoczne też na szczycie NATO" - czytamy w oświadczeniu mera Wilna Valdasa Benkunskasa.

Mer podkreślił, że celem akcji będzie "zwrócenia jeszcze większej uwagi całego świata na sytuację na Ukrainie i wyrażane przez nią pragnienie wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego".

19:28

Papieski wysłannik w sprawie Ukrainy kardynał Matteo Zuppi powiedział dziennikarzom, że musi najpierw porozmawiać z papieżem Franciszkiem w kwestii swej ewentualnej podróży do Moskwy. We wtorek przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch zakończył dwudniową misję w Kijowie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Musimy to rozważyć, musimy porozmawiać z Ojcem Świętym" - tak kardynał Zuppi, który wrócił z Kijowa do Rzymu, odpowiedział na pytanie, czy pojedzie też do Rosji. "Musimy porozmawiać, przemyśleć to, co usłyszeliśmy i zobaczyć następne kroki" - dodał włoski kardynał. "Musimy porozmawiać z papieżem Franciszkiem czekając na to, aż poczuje się lepiej" - zaznaczył hierarcha. Tak odniósł się do tego, że w środę papież przeszedł operację jamy brzusznej w klinice Gemelli.

Papieski wysłannik dodał wyjaśniając swoją misję w sprawie Ukrainy: "To nie jest mediacja, ale okazanie zainteresowania, bliskości i wysłuchanie po to, by w konflikcie znaleziono drogi pokoju". "Cała reszta to oczekiwania, jakie mamy wszyscy, w nadziei, że wojna się skończy. Albo spekulacje" - zastrzegł kardynał Zuppi.

19:23

Eerik-Niiles Kross, członek komisji spraw zagranicznych parlamentu Estonii, złożył w środę w imieniu 94 posłów projekt oświadczenia, w którym wezwano do powołania specjalnego trybunału międzynarodowego ds. rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Starania dotyczące utworzenia trybunału nazwano "priorytetem estońskiej polityki zagranicznej" - podała agencja BNS.

Projekt wzywa do indywidualnego pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w planowanie, przygotowanie, rozpoczęcie i popełnienie zbrodni agresji przeciwko Ukrainie oraz do powołania w tym celu specjalnego trybunału międzynarodowego pod auspicjami ONZ.

"Obowiązkiem świata jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób zaangażowanych w planowanie, przygotowywanie, inicjowanie lub popełnianie zbrodni agresji na Ukrainę, a także sprawców ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych" - zaznaczyli posłowie.

19:14

W okupowanej Hołej Prystani w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, Rosjanie przejmują siłą piętrowe domy cywilów, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, wyrzuciwszy stamtąd wcześniej prawowitych właścicieli; w miejscowości Kozaczi Łaheri wróg blokuje ludziom możliwość samodzielnej ewakuacji - zaalarmował w środę sztab generalny ukraińskiej armii.

Pod kontrolą najeźdźców znajduje się duża część obszarów zalanych na skutek wysadzenia przez rosyjskie wojska zapory w Nowej Kachowce. Okupanci nie udzielają pomocy Ukraińcom na zajętych terenach i nie ewakuują ludności z zatopionych wsi i miasteczek. W ocenie sztabu dochodzi tam wręcz do aktów przemocy wobec poszkodowanych cywilów.

W Hołej Prystani agresorzy nie tylko wyrzucają mieszkańców z domów, by samemu schronić się w nich przed powodzią, ale też rozmieszczają na dachach tych budynków stanowiska ogniowe. W Kozaczych Łaherach cywile, którzy nie doczekali się od okupacyjnej administracji żadnej pomocy, próbowali ratować się na własną rękę. Jednak rosyjscy żołnierze, znajdujący się pod wpływem alkoholu, zablokowali wszystkie możliwe drogi wyjazdowe z miejscowości i zabronili ewakuacji - czytamy w wieczornym komunikacie sztabu generalnego opublikowanym na Facebooku.

18:33

W wyniku wysadzenia przez rosyjskie wojska zapory w Nowej Kachowce zalanych zostało 30 miejscowości w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; 20 spośród nich znajduje się na zachodnim brzegu rzeki, kontrolowanym przez władze w Kijowie, a reszta na terenach okupowanych - oznajmił w środę ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko.

Z obszarów, które kontrolujemy ewakuowaliśmy dotychczas 1894 osoby. Akcja ratunkowa jest kontynuowana. W tych operacjach uczestniczą funkcjonariusze i pracownicy MSW oraz innych struktur państwowych, a także wolontariusze - powiadomił minister, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Trudna sytuacja panuje też w rejonie (powiecie) basztańskim sąsiedniego obwodu mikołajowskiego. Zalanych zostało tam 12 miejscowości, ewakuowano 166 osób - poinformował Kłymenko. Szef MSW podkreślił, że w najgorszym położeniu znaleźli się mieszkańcy terenów okupowanych w lewobrzeżnej (wschodniej) części Chersońszczyzny.

17:55

Konsekwencją wysadzenia przez rosyjskie wojska tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce i odpływu wody ze Zbiornika Kachowskiego będzie wyginięcie większości żywych organizmów w tym akwenie; szczególnie zagrożone są liczne gatunki ryb i ptaków - ostrzegli w środę ekolodzy z Ukraińskiej Grupy Ochrony Przyrody (UNCG).

Zbrodnia wojenna dokonana przez Rosjan doprowadzi do katastrofalnych skutków dla środowiska naturalnego na obszarze ponad 5 tys. km kwadratowych. Wody Zbiornika Kachowskiego były dotąd miejscem bytowania co najmniej 43 gatunków ryb. Zniknie stamtąd również wiele gatunków ptaków, a także bezkręgowców, służących rybom i ptakom za źródło pożywienia - powiadomiła UNCG. Wnioski z raportu tej organizacji przytoczył portal Ukrainska Prawda.

Kolonie lęgowe ptaków będą mogły odbudować się w okresie od 3 do 7 lat. W przypadku zasobów ryb potrwa to co najmniej 7-10 lat - prognozują ekolodzy.

16:36

We wtorek mieszkańcy Chersonia na południu Ukrainy w pośpiechu ewakuowali się przed wzbierającą falą powodziową, wywołaną zniszczeniem przez rosyjskie wojska zapory w Nowej Kachowce; wróg ostrzeliwał uciekających cywilów, w wodzie wylądowały dziesiątki pocisków - relacjonował w środę Serhij Serhejew, rzecznik ukraińskiej 124. brygady Obrony Terytorialnej.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w chersońskich dzielnicach Ostriw i Korabeł, położonych na wyspach na Dnieprze. We wtorek możliwe jeszcze było podstawienie tam autokarów, którymi ewakuowano mieszkańców Ostriwa.

16:10

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przekazał w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że jest możliwe utworzenie międzynarodowej komisji w celu zbadania przyczyn i konsekwencji zniszczenia tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce, na południu Ukrainy - poinformowało w środę biuro tureckiego przywódcy.

Można zastosować metodę negocjacyjną, podobną do tej wykorzystywanej w kontekście korytarza zbożowego przez Morze Czarne, aby wyjaśnić problem zniszczonej we wtorek tamy i przeprowadzić śledztwo w tej sprawie - przekazała agencja Anatolia.

Wedle sugestii prezydenta Erdogana taka komisja, podobnie jak w przypadku inicjatywy zbożowej wynegocjowanej z Rosją i Ukrainą przez ONZ i Turcję w lipcu 2022 roku, powinna składać się z delegatów z Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ.

Ankara jest gotowa odegrać swoją rolę w wypracowaniu pokoju między Moskwą a Kijowem - zapewnił Erdogan.

15:55

W powodzi po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce wielu rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych - powiedział w rozmowie ze stacją CNN ukraiński oficer, Andrij Pidlisny. Nie uprzedzono ich, żeby zachować akcję w tajemnicy - zaznaczył.

Oddział kapitana Pidlisnego za pomocą dronów obserwował rozwój sytuacji na okupowanym lewym (wschodnim) brzegu Dniepru. Widział rosyjskich żołnierzy zmywanych przez powódź i usiłujących uciec przed wodą. "Nikomu się to nie udało" - powiedział.

Zdaniem Pidlisnego tama na Dnieprze została wysadzona przez wojska rosyjskie celowo, żeby uniemożliwić przyszłą ukraińską ofensywę. Ponieważ jednak okupowany lewy brzeg rzeki jest położony niżej, woda osiągnęła wyższy poziom niż na prawym brzegu, gdzie stacjonują siły ukraińskie - wyjaśnił Pidlisnyj.

15:44

Eksplozja wewnątrz zapory w Nowej Kachowce jest najbardziej prawdopodobną przyczyną jej zawalenia - podaje "New York Times", powołując się na ekspertów. W ich ocenie atak z zewnątrz lub strukturalna zapaść są możliwymi wyjaśnieniami katastrofy, lecz są znacznie mniej prawdopodobne. Przedstawiciel administracji USA powiedział, że dojście do definitywnych wniosków w tej sprawie może zająć sporo czasu.

Jak twierdzą cytowani przez amerykański dziennik eksperci, aby zniszczyć tak potężną konstrukcję, jak tama w Nowej Kachowce, potrzeba by dużej ilości materiałów wybuchowych - setek kilogramów - zaś energia eksplozji musiałaby być skoncentrowana na strukturze. To zaś zmniejsza prawdopodobieństwo ataku rakietowego z zewnątrz.

15:25

Decyzja o wysadzeniu w nocy z poniedziałku na wtorek zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce nie została podjęta ani przez rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, ani żadnego z dowódców wojskowych, lecz osobiście przez Władimira Putina - oznajmił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RNBiO) Ołeksij Daniłow.

"Rosyjscy terroryści zniszczyli tamę przy użyciu materiałów wybuchowych, które zostały tam podłożone z wyprzedzeniem (jeszcze) we wrześniu-październiku ubiegłego roku. Do eksplozji doszło wczoraj, najprawdopodobniej na polecenie Moskwy. Rozkaz (...) wyszedł z Kremla, z gabinetu Putina. Takie decyzje nie są podejmowane na innych szczeblach. To nie mógł być szczebel batalionu, dywizji ani nawet szczebel (ministra obrony) Szojgu" - wyjaśnił Daniłow w rozmowie z Radiem Swoboda.

14:05

Obywatel Rosji Emran Nawruzbekow został wydalony z Polski - poinformowało wbiuro prasowe ministra koordynatora służb specjalnych na stronach internetowych.

"Wydalony z Polski został obywatel Rosji, który próbował się prezentować jako osoba mająca informację o strukturach bezpieczeństwa Rosji. Emran Nawruzbekow, po długotrwałej weryfikacji, został uznany za niewiarygodnego" - napisał w środę na Twitterze zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że Nawruzbekowa zobowiązano do wyjazdu z Polski.

W informacji biuro podało, że został on wydalony z Polski 6 czerwca.

13:35

Rosyjskie jednostki w obwodzie chersońskim zostały wycofane o 5-15 km od poprzednich pozycji - poinformowała rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe Armii Ukrainy Natalia Humeniuk.

Humeniuk powiedziała, że Rosjanie rozpoczęli ten ruch na kilka dni przed zniszczeniem tamy w Nowej Kachowce. W rezultacie "zdolność okupantów do terroryzowania moździerzami prawobrzeżnego obwodu chersońskiego jest utrudniona" - stwierdziła. Siły rosyjskie nadal jednak ostrzeliwują prawy brzeg Dniepru, "terroryzując ludność cywilną nawet w warunkach ewakuacji humanitarnej" - dodała cytowana przez agencję Unian Humeniuk.

13:25

"New York Times" przekonuje w środę, że nie należy chronić Rosji przed "upokorzeniem". Dotychczas każdy akt rosyjskiej agresji był bezkarny i tylko zachęcał Rosję do kolejnego - argumentuje redakcja amerykańskiego dziennika.

"NYT" przywołuje dawne wezwania prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by "nie upokarzać Rosji" i ocenia, że w rzeczywistości sugerowało to zgodę na zachowanie przez Rosję nieuczciwie osiągniętych zdobyczy.

Tymczasem - zdaniem gazet - aby położyć kres imperialistycznym ambicjom Rosji, konieczna jest jej miażdżąca i jednoznaczna porażka. "Zeszłoroczna inwazja była trzecim przypadkiem - po inwazji na Gruzję w 2008 roku i zajęciu Krymu w 2014 roku - gdy Władimir Putin zaatakował sąsiadów. Nie licząc cyberwojny przeciwko Estonii, zamachów na brytyjskiej ziemi, zestrzelenia samolotu Malaysia Airlines Flight 17 czy unicestwienia Groznego" - przypomina "NYT" i konstatuje: "Każdy akt agresji pozostał w zasadzie bezkarny, kusząc Rosję do kolejnego".

12:57

Na bachmuckim odcinku frontu przeszliśmy od obrony do ofensywy. W ciągu ostatniej doby posunęliśmy się w różnych sektorach bachmuckiego odcinka frontu od 200 do 1100 metrów - powiedziała w środę ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

12:40

Ponad pół godziny trwał w środę alarm przeciwlotniczy na terytorium całej Ukrainy, ogłoszony przed południem czasu lokalnego i wywołany prawdopodobnie aktywnością rosyjskiego lotnictwa bojowego. Alarm ogłoszono m.in. obwodach sąsiadujących z Polską obwodach.

12:06

Ukraina uruchomiła unijny Mechanizm Ochrony Ludności (UCPM) w związku ze zniszczeniem tamy w elektrowni wodnej Kachowka - przekazał naszej dziennikarce w Brukseli rzecznik KE Balazs Ujvari. Mechznim pomocowy uruchamiany jest przez kraj znajdujący się w potrzebie, którzy przedstawia KE listę sprzętu lub rodzaju pomocy, której potrzebuje.

Mechanizm ten umożliwi Komisji Europejskiej koordynację pomocy humanitarnej. Kraje UE będą mogły teraz dostarczać pomoc z listy zapotrzebowania, którą przedstawiła Ukraina. Chodzi o szybkie dostarczenie np. mobilnych stacji uzdatniania wody, pomp, które będą wypompowywać brudną wodę i błoto, węży strażackich czy łodzi. Jak przekazał mi rzecznik KE Niemcy natychmiast zaoferowały 5000 filtrów do wody i 56 generatorów, a Austria 20 zbiorników na wodę i 10 pomp do błota. Sprzęt ten jest już w drodze - powiedział rzecznik.

12:02

Szef MSWiA w porozumieniu z premierem Morawieckim zdecydował o przekazaniu pomocy rzeczowej Ukrainie w postaci cystern na wodę oraz pomp wysokiej wydajności. O zapotrzebowanie rzeczowe strona ukraińska wystąpiła za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC).

11:58

Po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce tysiące hektarów pól zostanie zalanych, a co najmniej 500 tys. ha gruntów odciętych od możliwości nawadniania może zamienić się w pustynie - oświadczyło we wtorek ministerstwo rolnictwa Ukrainy cytowane przez agencję Reutera.

11:52

Po wysadzeniu we wtorek przez Rosjan tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce sytuacja w leżącym nad tą samą rzeką Chersoniu jest unormowana, jednak zaniepokojenie wywołuje brak informacji o wiernych na terytorium okupowanym - powiedział w środę PAP proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Chersoniu, ks. Maksym Padlewski.

Dziś sytuacja jest o wiele spokojniejsza, niż wczoraj, bo wczoraj od samego rana prowadzona była ewakuacja. Wywieziono sporo ludzi z terenów zagrożonych, bądź zalewanych wodą. Dziś ratownicy wciąż pływają na łodziach, sprawdzając, czy ktoś nie pozostał w domu i ratując pozostawione zwierzęta - poinformował w rozmowie telefonicznej.

W Chersoniu całkowicie zalana została dzielnica Ostriw, która znajduje się na wyspie na Dnieprze. Mosty, które tam prowadziły, we wtorek były zalane wodą.

11:36

Oczywiste jest, że to Rosjanie wysadzili tamę w Kachowce. Dziesiątki wsi i miasteczek znalazły się pod wodą. Giną zwierzęta, a ludzie siedzą na dachach i błagają o pomoc. Są jednak tacy, którzy powielają spiskowe teorie - napisał w środę na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Katastrofa ekologiczna. Ogromne szkody w ukraińskim sektorze energetycznym i rolnym, ryzyko poważnej suszy w trzech regionach. A niektóre światowe media pytają: 'Kto jest winny? Trudno powiedzieć... Nigdy nie poznamy prawdy'. Chociaż prawda jest oczywista" - napisał Podolak.

Doradca ukraińskiego prezydenta odniósł się tym samym do niektórych opinii, które winę za runięcie zapory przypisują Ukraińcom. Taką tezę lansuje np. cytowany przez Podolaka najbogatszy człowiek świata Elon Musk. "Czy to jakiś jawny absurd? A może dowód na teorię, że im bardziej absurdalne kłamstwo, tym bardziej opłaca się je sprzedać?" - pyta Mychajło Podolak.

11:09

W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa na całym terytorium Ukrainy ogłoszono w środę alarm powietrzny i polecono mieszkańcom ukrycie się w schronach. W Kijowie syreny alarmowe zawyły ok. godz. 11.30 (10.30 w Polsce).

W sieciach społecznościowych poinformowano o starcie z lotnisk w Rosji ciężkich myśliwców MiG-31K, mogących przenosić rakiety ponaddźwiękowe Kinżał. "W powietrzu znajduje się już siedem MiG-31K" - przekazał w Telegramie Oficjalny Radar Alarmów.

10:50

Częściowe zniszczenie tamy w Nowej Kachowce po raz kolejny ilustruje tragiczne konsekwencje agresji, za którą wyłączną odpowiedzialność ponosi Rosja; Francja jest gotowa udzielić władzom Ukrainy pomocy w reagowaniu na skutki częściowego zniszczenia tamy - oświadczyło MSZ Francji.

"Francja wyraża głębokie zaniepokojenie humanitarnymi i środowiskowymi skutkami tych zniszczeń dla dotkniętej nimi ludności ukraińskiej, a także dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Zaporożu" - stwierdziło MSZ Francji.



10:40

Setki tysięcy ludzi pozbawione są dostępu do wody pitnej na skutek wysadzenia tamy w Nowej Kachowce - oznajmił w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Zniszczenie jednego z największych zbiorników wodnych na Ukrainie jest absolutnie celowe... Setki tysięcy ludzi zostało pozbawionych normalnego dostępu do wody pitnej" - stwierdził Zełenski na swoim profilu w Telegramie.

10:13

Ponad 30 tys. metrów sześciennych wody uwalnia się ze zbiornika Kachowka co sekundę - podaje agencja TASS powołując się na władze okupacyjne.

09:52

Po wysadzeniu zapory na Dnieprze na prawym (zachodnim) brzegu rzeki pod wodą znalazło się 1852 domów; do rana ewakuowano 1457 osób - powiadomił w środę szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Prognozuje się, że w ciągu 20 godzin poziom wody podniesie się o kolejny metr.

Z powodu poważnego uszkodzenia zapory wody będzie jeszcze przybywać. Według naszych prognoz w ciągu 20 godzin poziom wody podniesie się jeszcze o ok. 1 m - przekazał Prokudin w oświadczeniu opublikowanym w Telegramie w środę rano. Jednocześnie intensywność podtopień się zmniejsza.

08:41

Andrij Sadowy w rozmowie 7 pytań 7:07 ocenił, że w Nowej Kachowce doszło do katastrofy ekologicznej, w tym także ogromnych strat dla tamtejszej ludności. Ludzie stracili wszystko - podkreślił Sadowy.

Zwrócił zarazem uwagę, że poszkodowani zostali także mieszkańcy terytoriów kontrolowanych przez Rosjan. Ich sytuacja jest o wiele tragiczniejsza - dodał mer Lwowa. Rosja to państwo barbarzyńskie; ludzie nie mają dla nich żadnego znaczenia. Dla nich śmierć to po prostu statystyka; to my bijemy się o każdego człowieka - podkreślał Sadowy.

Zauważył ponadto, że zniszczone zostały całe połacie ziemi, której odnowienie zajmie lata. Jak rolnicy mają ją teraz uprawiać? - pytał polityk.

07:56

Rosjanie mogli wysadzić tamę w Nowej Kachowce po to, by utrudnić Ukraińcom działania kontrofensywne - ocenił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Prognozy ekspertów amerykańskich i europejskich są zgodne z przewidywaniami ISW z października 2022 r. dotyczącymi tego, że Rosjanie mogą odnieść potencjalnie większe korzyści z zalania delty Dniepru pomimo uszkodzenia własnych przygotowanych pozycji obronnych niż Ukraińcy - twierdzą eksperci think tanku. ISW oceniło, że wojska rosyjskie mogą wykorzystać powódź do poszerzenia Dniepru i skomplikować ukraińskie próby kontrofensywy na i tak trudnym terenie. Rosjanie bardzo zaniepokoili się ukraińskimi przygotowaniami do przekroczenia rzeki i kontrataku na wschodni brzeg obwodu chersońskiego.



07:52

Rosjanie, dopuszczając się zbrodni wojennej, wysadzili tamę na Dnieprze w celu niedopuszczenia do ruchu ukraińskich wojsk - oświadczył w środę rano w komunikacie sztab generalny armii Ukrainy.

W wyniku tego aktu terrorystycznego ok. 80 miejscowości znajduje się w strefie podtopienia - podano w porannym komunikacie sztabu generalnego.

Rosja kontynuuje wojnę najeźdźczą, nie licząc się ze stratami. By osiągnąć swoje cele stosuje taktykę terroru, ostrzeliwuje obiekty cywilne, w tym dzielnice mieszkalne - podsumowano.

07:06

Oczekujemy pierwszych uchodźców, którzy musieli uciekać z domu w związku z katastrofą zapory w Nowej Kachowce - powiedział w internetowym Radiu RMF24 mer Lwowa Andrij Sadowy.

06:45

Siły rosyjskie ostrzelały obwód chersoński. Jedna osoba zginęła - przekazał szef obwodu chersońskiego - Ołeh Syniehubow.

06:24

Sztab ukraińskiej armii informuje, że w ciągu ostatniej doby ukraińscy wojskowi przeprowadzili 17 ataków na obszary, w których skoncentrowane są wojska rosyjskie oraz cztery na systemy obrony przeciwlotniczej Rosjan. Zniszczono także rosyjski samolot szturmowy Su-25 i cztery drony rozpoznawcze.

05:44

Wysadzenie tamy na Dnieprze jest kolejnym aktem rosyjskiego barbarzyństwa i widoczną zbrodnią wojenną - powiedział Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa poświęconego zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce. Szczerski był jednym z wielu dyplomatów, którzy potępili działania Rosji.

To kolejny skandaliczny akt rosyjskiego barbarzyństwa na okupowanych terytoriach Ukrainy, poważne pogwałcenie podstawowych norm ochrony środowiska i wyraźna zbrodnia wojenna - powiedział Szczerski podczas wystąpienia zorganizowanego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie na wniosek Ukrainy.

05:20

Celowe zniszczenie zapory wodnej w Kachowce przez terrorystów wygląda tak samo z każdego punktu widzenia na świecie. Zarówno w Afryce, jak i Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Australii i Indiach katastrofy spowodowane z premedytacją przez człowieka są złem - powiedział w wystąpieniu opublikowanym na Facebooku prezydent Ukrainy odnosząc się do faktu jej zniszczenia przez Rosję.

Musimy powstrzymać rosyjskie zło. Wszyscy inni terroryści na świecie powinni zobaczyć, że terror nie jest na świecie bezkarny - dodał Zełenski.

Katastrofa w Kachowce spowodowana przez rosyjskich terrorystów nie powstrzyma Ukrainy i Ukraińców. Wyzwolimy całą naszą ziemię. A każdy rosyjski atak terrorystyczny tylko zwiększa kwotę odszkodowań, które Rosja zapłaci za popełnione zbrodnie, a nie szanse okupanta na pozostanie na naszej ziemi - zaznaczył.

05:10

Siły rosyjskie wielokrotnie ostrzeliwały rurociąg amoniaku w obwodzie charkowskim, który może mieć kluczowe znaczenie dla przedłużenia umowy umożliwiającej bezpieczny eksport zboża i nawozów z portów Morza Czarnego - powiedział we wtorek gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Rurociąg amoniaku, najdłuższy na świecie, rozciąga się na długości około 2470 kilometrów, od rosyjskiego Togliatti nad Wołgą do trzech portów nad Morzem Czarnym. Został zamknięty od czasu inwazji Moskwy na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Nie odnotowano wycieku po wtorkowym ostrzale, który uderzył w rurociąg w pobliżu wsi Masiutówka i nocnego ostrzału w pobliżu wsi Zapadne - powiedział Ołeh Syniehubowgubernator obwodu charkowskiego na Ukrainie.