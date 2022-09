​Pracownicy sektora IT, telekomunikacji, mediów i banków nie zostaną powołani w ramach "częściowej mobilizacji" - poinformowało ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej. Rząd zatwierdził te zmiany. Jak podkreślono, decyzja została podjęta w celu "zapewnienia funkcjonowania" tych branż.

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

W środę prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił "częściową mobilizację" w kraju. Na front do Ukrainy ma zostać wysłanych 300 tysięcy rezerwistów z doświadczeniem wojskowym. Część Rosjan zdecydowała się na wyjazd z kraju, pojawiały się informacje na kolejkach na przejściach granicznych np. z Gruzją czy Finlandią, masowo także wykupywano loty do Turcji czy byłych republik radzieckich.

Jak przekazał resort obrony Rosji , mobilizacji nie będą podlegali pracownicy niektórych sektorów. "W celu zapewnienia funkcjonowania sektorów high-tech, a także systemu finansowego Federacji Rosyjskiej, podjęto decyzję o niezaciąganiu do służby wojskowej w ramach częściowej mobilizacji osób z wyższym wykształceniem w odpowiednich specjalizacjach i obszarach".

Resort wymienia między innymi pracowników w firmach i organizacjach "działających w obszarze informatyki. Mobilizacja nie obejmie także pracowników "rosyjskich operatorów telekomunikacyjnych" czy zatrudnionych w firmach "w sektorze informacji i komunikacji", czyli w mediach.

Na front nie pojadą także pracownicy firm "zapewniających stabilność krajowego systemu płatniczego i infrastruktury rynku finansowego", czyli banków. To jest pewna zmiana, gdyż w ostatnich dniach informowano, że wezwanie dostali m.in. pracownicy Sbierbanku. Kontrowersją stała się na przykład sprawa 32-letniego Wiktora Bugrajewa, informatyka ze Sbierbanku, który został zmobilizowany, choć nigdy nie służył w wojsku.

Wcześniej rosyjski resort cyfryzacji informował, że pracownicy IT, telekomunikacji i mediów otrzymają "odroczenie częściowej mobilizacji".

Telegram

Także prezes banku centralnego Elwira Nabiullina informowała, że pracownicy zatrudnieni w "krytycznych obszarach instytucji finansowych" nie zostaną zmobilizowani.

Już po rozpoczęciu się inwazji na Ukrainę eksperci w Rosji ostrzegali, że kraj czeka exodus programistów, którzy nie mają problemu ze znalezieniem pracy poza granicami, a jednocześnie w innych państwach nie dotyczyłyby ich ograniczenia m.in. związane z sankcjami. Mobilizacja mogła zachęcić więcej pracowników IT do wyjazdu, co wystraszyło Moskwę.