Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha i ministra kultury Tetiana Bereżna zaapelowali w niedzielę do organizatorów Biennale Sztuki w Wenecji, by nie pozwolili na powrót Rosji do udziału w tym wydarzeniu. "Wierność wolności i godności powinny być kluczowe dla świata sztuki" - oświadczyli, unaoczniając, jak wojna dotknęła również artystów.

/ Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie główniej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Michaił Szwydkoj, rosyjski delegat ds. międzynarodowej wymiany kulturalnej i były minister kultury, poinformował kilka dni temu, że Rosja ponownie pojawi się na Biennale Sztuki w Wenecji po nieobecności podczas dwóch poprzednich edycji - w 2022 i 2024 roku. Wykluczenie było wynikiem agresji na Ukrainę. Włoski dziennik "La Repubblica" informował, że rosyjski pawilon zostanie otwarty podczas 61. edycji światowej wystawy, która potrwa od 9 maja do 22 listopada.

Ukraina zdecydowanie się sprzeciwia. Oświadczenie MSZ

"Wzywamy organizatorów Biennale w Wenecji do zrewidowania decyzji o dopuszczeniu Federacji Rosyjskiej do powrotu oraz do podtrzymania pryncypialnego stanowiska z lat 2022 i 2024. Wierność wartościom wolności, ludzkiej godności i prawa międzynarodowego powinna być decydująca dla globalnej społeczności artystycznej, podobnie jak solidarność z narodem ukraińskim, którego kulturę próbuje się zniszczyć" – przekazali Sybiha i Bereżna we wspólnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy.

Non omnis moriar, a jednak

Ministrowie przekazali, że pełnoskalowa wojna rozpętana przez Rosję w 2022 roku pochłonęła życie 346 artystów oraz 132 ukraińskich i zagranicznych pracowników mediów. Rosyjscy żołnierze nielegalnie wywieźli z Ukrainy co najmniej 35 482 eksponaty muzealne, a ponad 2,1 mln dzieł sztuki znajduje się na okupowanych przez Rosję terytoriach i grozi im zniszczenie lub nielegalne wywiezienie. Zaznaczono, że bezpośrednie szkody ukraińskiego sektora kultury przekraczają 4,2 mld dolarów, a całkowite straty branży szacuje się na ponad 31 mld dolarów.

"Będą Rosja i Iran"

W piątek ministerstwo kultury Włoch zdystansowało się od decyzji organizatora weneckiego Biennale Sztuki, który dopuścił Rosję do udziału w tej światowej wystawie rozpoczynającej się 9 maja. Z powodu napaści na Ukrainę Rosja była nieobecna podczas dwóch poprzednich edycji Biennale. Ostrą reakcję resortu wywołały słowa prezesa Fundacji Biennale Pietrangelo Buttafuoco, który oświadczył: "Otwieram Biennale dla wszystkich, nie zamykam przed nikim. Będą Rosja i Iran". Tegoroczne Biennale odbędzie się w dniach 9 maja-22 listopada.