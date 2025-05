Nowa rakieta S8000 Banderol jest używana przez Rosję w wojnie z Ukrainą - podał we wtorek dziennik "Telegraph". Pocisk zbudowany jest z komponentów pochodzących z różnych krajów i wystrzeliwany przez duże rosyjskie drony Orion.

Rakieta / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dane konstrukcyjne nowej rakiety S8000 Banderol ujawnił ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Według ukraińskich specjalistów to lekki, tani, niewielki pocisk manewrujący, który może osiągnąć prędkość ok. 650 km na godzinę i atakować cele oddalone o blisko 500 km. Banderol może przenosić głowice bojowe o masie 115 kg. HUR podkreślił, że unikalna cechą tej broni jest to, że wystrzeliwana jest ona przy użyciu rosyjskich dronów Orion, co oznacza, że Rosja nie wykorzystuje do tego o wiele droższych samolotów. W przyszłości Banderol ma być wystrzeliwany przez śmigłowce szturmowe Mi-28.

Jak podaje "Telegraph", broń ta miała być użyta w tym roku w rosyjskich atakach na południową część Ukrainy, a według nieoficjalnych doniesień jej celem miała być Odessa i Mikołajów.