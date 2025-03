"Rosja to zagrożenie na brytyjskich wodach i niebie (...). Stoimy po stronie Ukrainy, bo tak trzeba, ale także dlatego, że to jest w naszym narodowym interesie" - powiedział w poniedziałek premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, przemawiając do brytyjskiego parlamentu. To pokłosie niedzielnego szczytu w Londynie, poświęconego sytuacji Ukrainy i Europy po piątkowej awanturze w Białym Domu, do której doszło między Donaldem Trumpem i J.D. Vance'm a Wołodymyrem Zełenskim. Starmer poinformował, że Wielka Brytania będzie przewodzić "koalicji chętnych" broniącej przyszłego rozejmu w Ukrainie.

Keir Starmer 3 marca 2025 roku / ADRIAN DENNIS/AFP/East News / East News Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz prezydent Francji Emmanuel Macron wydają się przewodzić działaniom na rzecz złagodzenia napiętej sytuacji po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy , do którego doszło w piątek, 28 lutego. Starmer był gospodarzem niedzielnego szczytu w Londynie , po którym powiedział - w imieniu europejskich i niektórych światowych przywódców: "Będziemy pracować nad zawieszeniem broni w Ukrainie (...). Zgodziliśmy się, że będziemy kontynuować pomoc wojskową dla Ukrainy i wywierać presję gospodarczą na Rosję". Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła natomiast m.in. to, że "państwa europejskie muszą natychmiast zwiększyć wydatki na obronę". Macron z kolei - w niedzielę wieczorem w wywiadzie dla "Le Figaro"- ujawnił francusko-brytyjski plan na zakończenie wojny w Ukrainie. Paryż i Londyn chcą najpierw doprowadzić do trwającego miesiąc rozejmu na ukraińskim niebie, Morzu Czarnym i wokół infrastruktury energetycznej. Chcemy pokoju, ale nie chcemy go za wszelką cenę, bez gwarancji (bezpieczeństwa - przyp. red.) - podkreślał. Mówił też, że Europa musi szybko i intensywnie się zbroić w związku z ewentualnym wycofaniem sił USA ze Starego Kontynentu i wzmacnianiem się Rosji. Macron chce do tego wykorzystać instrumenty finansowe, które oferuje UE, a które - według niego - pozostają niewykorzystane. Starmer w poniedziałek: Stoimy po stronie Ukrainy W poniedziałek Keir Starmer przedstawił w brytyjskim parlamencie relację ze swojego ubiegłotygodniowego spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem oraz wczorajszego szczytu unijnych przywódców w Londynie. Stoimy po stronie Ukrainy, bo tak trzeba, ale także dlatego, że to jest w naszym narodowym interesie - powiedział. Poinformował, że Wielka Brytania będzie przewodzić "koalicji chętnych", broniącej przyszłego rozejmu w Ukrainie. Powiedział też, że "Rosja stanowi "zagrożenie na brytyjskich wodach i niebie". Więcej informacji wkrótce.