Portal Ukrainska Prawda informuje, że Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) prowadzą przeszukania u Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Na zdjęciach, opublikowanych przez portal, widać, jak na teren dzielnicy rządowej wchodzi około 10 pracowników NABU i SAP.