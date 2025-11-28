Premier Węgier Viktor Orban spotka się dziś z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tę informację przekazał o poranku sam szef węgierskiego rządu. Do rozmów dojdzie w Moskwie.

Viktor Orban i Władimir Putin / BERTRAND GUAY/AFP/East News / East News

Premier Węgier Viktor Orban spotka się dziś w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Tematem rozmów mają być dostawy gazu na Węgry oraz plan pokojowy dla Ukrainy.

To kolejne spotkanie obu przywódców w Moskwie - poprzednie odbyło się w lipcu 2024 roku.

Orban poparł plan pokojowy USA

Nieoficjalne informacje o spotkaniu Orban-Putin pojawiły się w węgierskich mediach już kilka dni temu. Węgierska prasa zwróciła wtedy uwagę na to, że wizyta odbyłaby się w momencie, gdy światowi liderzy zintensyfikowali rozmowy w sprawie osiągnięcia pokoju na Ukrainie.

Węgierski rząd poparł w ubiegłym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy USA, wzywając do jego akceptacji Unię Europejską i europejskich przywódców. Premier Orban napisał w tej sprawie list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wzywając UE do bezwarunkowego poparcia planu Donalda Trumpa.

Amerykański plan pokojowy został skrytykowany przez Ukrainę i jej europejskich sojuszników. Uznali, że zawiera zbyt wiele ustępstw na rzecz Rosji. W efekcie prowadzonych od weekendu negocjacji usunięto z niego dziewięć punktów.