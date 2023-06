Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie ocenia, że powódź po wysadzeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce znacznie uszkodziła rosyjskie pozycje obronne na lewym brzegu rzeki. "Artyleria rosyjska ostrzelała Ukrainsk, miasto w obwodzie donieckim, zabijając trzy osoby. Kolejne trzy zostały ranne. Wśród ofiar są dzieci" - poinformował minionej nocy na Telegramie Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy. "Jeśli Putin wygra na Ukrainie, nie zatrzyma się i może wejść na terytorium NATO" - powiedział w środę wieczorem były wiceprezydent USA Mike Pence podczas moderowanego przez CNN spotkania z wyborcami w stanie Iowa. Czwartek jest 470. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 08.06.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Powódź w Chersoniu po przerwaniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce / GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA

08:21

Ciężkie walki pomiędzy wojskami ukraińskimi a rosyjskimi trwają w wielu sektorach frontu, ale mimo bardzo złożonego obrazu operacyjnego, to w większości obszarów Ukraina utrzymuje inicjatywę - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, siły rosyjskie prawdopodobnie nadal otrzymują rozkaz jak najszybszego powrotu do ofensywy, a jednostki czeczeńskie przeprowadziły nieudaną próbę zdobycia miasta Marjinka w pobliżu Doniecka, gdzie linia frontu niewiele się zmieniła od 2015 roku.

Dodano, że do środy poziom powodzi w dolnym Dnieprze nadal wzrastał po zawaleniu się zapory w Nowej Kachowce, ale prawdopodobnie zacznie ustępować w czwartek, zaś ostrzał utrudnił niektóre próby ewakuacji przesiedlonych cywilów z zalanych obszarów.

08:05

Powódź po wysadzeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce na południu Ukrainy znacznie uszkodziła rosyjskie pozycje obronne na lewym brzegu rzeki, których Rosjanie chcieli użyć podczas kontrofensywy ukraińskiej - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Zniszczenie zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej ma skutki dla rosyjskich pozycji wojskowych na wschodnim brzegu Dniepru. Powódź zniszczyła wiele rosyjskich umocnień na pierwszej linii obrony, których Rosjanie zamierzali użyć do odparcia ataków ukraińskich" - ocenia amerykański think tank. Wskazuje, że Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania wojsk i sprzętu z miejscowości Hoła Prystań i Oleszki. Wcześniej z tych właśnie pozycji ostrzeliwali Chersoń i inne miejscowości na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru.

"Powódź zniszczyła także rosyjskie pola minowe wzdłuż wybrzeża. Zdjęcia pokazują miny eksplodujące w wodach powodziowych" - dodaje ISW.

Jak konkluduje, zniszczenie zapory "znacznie zmienia geografię i topografię linii frontu" w obwodzie chersońskim.

We wcześniejszym raporcie eksperci oceniali, że potencjalnie Rosjanie mogą odnieść większe korzyści z zalania delty Dniepru pomimo uszkodzenia własnych przygotowanych pozycji obronnych niż Ukraińcy z powodu zniszczenia pozycji rosyjskich .

07:41

Okupacyjne wojska Rosji nie podejmują żadnych działań, by ratować ludzi z zajętych przez nie terenów na wschodnim brzegu Dniepru, które zostały zalane po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce - przekazał Polskiej Agencji Prasowej przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow.

Rosjanie nie robią niczego, by ratować tych ludzi - podkreślił.

Wcześniej rzecznik Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Tołokonnikow poinformował PAP, że rosyjskie wojska okupacyjne nie zezwalają na ewakuację "pod groźbą rozstrzelania".

07:20

Ukraińska kontrofensywa, choć jeszcze nie pełnoskalowa, to już się rozpoczęła. Jej celem jest izolacja Krymu, zniszczenie Mostu Krymskiego i odcięcie od zaopatrzenia droga lądową - ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową b. dowódca GROM gen. Roman Polko.

07:02

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ocenił, że oddziały rosyjskie okupujące południe Ukrainy nie były przygotowane na skutki wysadzenia zapory na Dnierze i poniosły straty. Są zabici, ranni, i zaginieni.

"Okupanci nie byli przygotowani na skutki wysadzenia zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej i ponieśli straty w sile żywej, uzbrojeniu i sprzęcie. W szczególności, w oddziałach 7. Dywizji Desantowo-Szturmowej i 22. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej są ranni, zabici i zaginieni" - głosi komunikat na Facebooku.

"Wymienione oddziały straciły również kilka magazynów polowych z amunicją i zaopatrzeniem, sprzęt samochodowy i opancerzony i inne mienie wojskowe" - dodał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińska armia opisuje w raporcie, że 6 czerwca odbyła się masowa ewakuacja mieszkańców Nowej Kachowki, znajdującej się pod okupacją rosyjską. "Ludzie korzystali z własnych aut. Wraz z cywilami z tras ewakuacyjnych korzystali okupanci rosyjscy. Podczas tych przejazdów najeźdźcy używali mieszkańców w charakterze żywych tarcz" - poinformował sztab.

06:51

Trwa decydujący moment wojny na Ukrainie, z wojskowego punktu widzenia ukraińska kontrofensywa już się rozpoczęła - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Janis Sarts, dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze.

PAP rozmawiała z Sartsem w środę, przed rozpoczęciem dwudniowej konferencji Riga StratCom Dialogue. Ekspert podkreślił, że według niego Ukraina znajduje się w "decydującym momencie wojny". Jak dodał, sukces kontrofensywy albo jego brak będzie miał istotne znaczenie dla dalszego przebiegu wojny, jej długości i potencjalnego wyniku.

06:29

Jeśli Putin wygra na Ukrainie, nie zatrzyma się i może wejść na terytorium NATO - powiedział w środę wieczorem były wiceprezydent USA Mike Pence podczas moderowanego przez CNN spotkania z wyborcami w stanie Iowa. Pence, który zainaugurował w środę kampanię prezydencką stwierdził też, że w odróżnieniu od Donalda Trumpa wie, że Putin nie jest geniuszem, lecz zbrodniarzem wojennym.

To nie jest nasza wojna, ale wolność jest naszą walką - powiedział Pence podczas spotkania w formule townhall w stolicy stanu Iowa, Des Moines. Były wiceprezydent skrytykował administrację prezydenta Bidena za zbyt wolne tempo dostaw broni dla Ukrainy i niezdecydowanie w kwestii wysłania myśliwców F-16.

06:21

Artyleria rosyjska ostrzelała Ukrainsk, miasto w obwodzie donieckim, zabijając trzy osoby. Kolejne trzy zostały ranne. Wśród ofiar są dzieci - poinformował minionej nocy na Telegramie Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy.

"Ukrainsk w obwodzie donieckim został ostrzelany ogniem artyleryjskim. Są ofiary wśród ludności cywilnej. Wiadomo o trzech zabitych - dwie osoby dorosłe i dziecko. Troje dzieci zostało rannych" - napisał Jermak.

Według agencji Ukrinform, siły rosyjskie ostrzeliwały w środę wieczorem rakietami również obwód charkowski.



06:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że międzynarodowe organizacje pomocowe, takie jak Czerwony Krzyż, powinny niezwłocznie włączyć się do akcji usuwania skutków zniszczenia zapory i hydroelektrowni w Nowej Kachowce, a zwłaszcza ewakuacji ludności z zalanych terenów.

Podkreślił, że dotyczy to zwłaszcza terenów zajętych przez siły rosyjskie, do których ukraińskie wojsko i służby ratunkowe nie mają obecnie dostępu.